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China Eastern Airlines заметно укрепляет позиции на российском рынке

Среди новостей сезона - новые рейсы из Москвы в Сиань и Пекин и из Петербурга в Шанхай

Как сообщает АТОР, авиакомпания China Eastern Airlines заметно укрепит свои позиции на российском рынке в весенне-летнем сезоне. В Москву увеличится частота полетов из Шанхая, возобновится рейс из Сианя, добавится рейс из Пекина (а/п Дасин). В Петербург появится рейс из Шанхая.

Об этом в рамках прошедшего в Москве мероприятия, посвященного туристическим возможностям провинции Цзянсу, рассказала главный специалист по групповым авиаперевозкам авикомпании China Eastern Airlines Елена Седова.

«Сейчас China Eastern Airlines выполняет по маршруту Шанхай – Москва три рейса в неделю. Полеты были возобновлены в конце февраля. На старте программы спрос был минимальный. Однако сейчас загрузка достигает 100%.

Позитивный спрос стал причиной увеличения количества рейсов. С 6 июня частота рейсов по маршруту Шанхай – Москва – Шанхай станет ежедневной», – рассказала Елена Седова.



Эксперт отметила, что билеты на новые рейсы из Москвы в Шанхай в продажу пока не поступили. Это произойдет в ближайшее время.

Помимо увеличения рейсов в Москву, из Шанхая начнут летать рейсы в Петербург. Старт программы – 6 июня. Частота – три рейса в день по вторникам, четвергам и субботам до конца летнего сезона.

Новый рейс по маршруту Пекин (Дасин) – Москва (Шереметьево) – Пекин (Дасин) будет выполняться с 27 апреля. По маршруту Сиань – Москва – с 25 апреля.

Частота полетов в обоих случаях три раза в неделю: вторник, четверг, суббота.

Продажи открыты, билеты в Пекин стоят от 26 тыс. р., в Сиань – от 29,4 тыс. руб. на человека в одну сторону.

«Купить билеты пока можно только на сайтах авторизованных агентов и у туроператоров. На русскоязычном сайте авиакомпании купить билет можно с помощью банковской карты китайских банков международной платежной системы Union Pay.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы у россиян была возможность оплачивать билеты на сайте перевозчика картами российской платежной системы», – рассказала Елена Седова.

Елена Седова прогнозирует высокую загрузку первых же новых рейсов, отмечая, что полетные программы будут востребованы в том числе у бизнесменов и туристов, отправляющихся в другие страны Юго-Восточной Азии или в Австралию. Чаще всего туристы летают с пересадками на рейсах China Eastern Airlines в Таиланд и Индонезию.

Граждане России при пересадке в Шанхае могут воспользоваться безвизовым транзитом на 24 или 144 часа. Летящие стыковочными рейсами China Eastern Airlines, пассажиры, которые не будут покидать транзитную зону аэропорта, могут без процедуры пограничного контроля совершить прямой транзит без визы.

Если пассажир во время стыковки выходит из транзитной зоны, он должен предъявить посадочный талон на следующий рейс, паспорт, заполнить бланк «временного въезда для иностранцев» и обратиться в пограничный иммиграционный контроль за разрешением на временный выход.

При этом для пересадки в Сиане транзитным туристам потребуется виза.

/TOURBUS.RU





