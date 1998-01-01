Corendon Airlines полетит в Анталью из Ульяновска и Мурманска

Рейсы из Ульяновска турецкого перевозчика начнутся 25 апреля, из Мурманска — 4 мая

Чартерные рейсы в турецкую Анталью из международного аэропорта "Ульяновск" (Баратаевка) с конца апреля будет выполнять авиакомпания Corendon Airlines, сообщила пресс-служба аэропорта.

Первый полет в рамках чартерной программы состоится 25 апреля, далее рейсы будут выполняться по вторникам на воздушных судах Boeing 737-800. Программа рассчитана до 24 октября.

Как сообщалось ранее , летнее расписание регулярных рейсов из Ульяновска включает только внутренние маршруты.

Аэропорт Баратаевка начал принимать авиарейсы 11 сентября 2018 года после реконструкции летного поля, которая велась с 2016 года.

Corendon Airlines также с 4 мая откроет прямые рейсы в Анталью из Мурманска, сообщила пресс-служба аэропорта города.

Полеты запланированы один раз в неделю на воздушных судах Boeing 737-800, время в пути составит шесть часов.

В пресс-службе уточнили, что воспользоваться услугами авиакомпании можно будет как в составе тура, так и приобрести билет отдельно.

По информации из открытых источников, авиакомпания Corendon создана в Турции в 2004 году, базируется в Анталье. Является частью Corendon Airlines Group, куда также входят нидерландская компания Corendon Dutch Airlines (основана в 2011) и мальтийская Corendon Airlines Europe (основана в 2017).

Флот авиакомпании Corendon Airlines состоит из 32 самолетов Airbus и Boeing, средний возраст которых 13 лет.

Выполняет рейсы для перевозки туристов из городов европейских стран — Германии, Польши, Великобритании и других.

/TOURBUS.RU