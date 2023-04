Новости Электронная система въезда россиян в ЕС в этом году так и не заработает Вероятной датой введения Entry/Exit System теперь называют ноябрь 2024 года

Как сообщает сегодня АТОР, электронная система въезда/выезда в Евросоюз (Entry/Exit System, EES), о запуске которой говорится с 2021 года, не заработает в 2023 году. По данным The Independent, внедрение EES снова было отложено, о чем будет объявлено в ближайшие месяцы. Как напоминает АТОР, Entry/Exit System – один из механизмов ужесточения контроля на внешних границах Евросоюза. Согласно схеме, люди, въезжающие в блок из стран, не входящих в ЕС, должны будут зарегистрировать в системе EES отпечатки пальцев и фотографию со своими паспортными данными. Эта регистрация будет действительна три года. В течение этого срока каждый раз, когда путешественник пересекает границу ЕС (въезжает/выезжает), он обязан «отмечаться» в EES. Новшество касается, в числе прочих, граждан России, Казахстана, Армении, Белоруссии. В EES будут регистрироваться как общие данные каждого путешественника (биометрия, ФИО, национальность, дата рождения), так и сведения о его проездных документах, визах (включая трехбуквенный код государства-члена, выдавшего визу, сроки действия и тип визы), дату, время посещений ЕС, пограничные пункты въезда/выезда. Разумеется, в базу данных внесут отказ во въезде и его причинах. Ожидалось, что европейская система EES вступит в силу в мае этого года, но позже была названа новая дата: ноябрь текущего года. Как сообщает The Independent со ссылкой на свои источники, EES так и не заработает в 2023 году. Этого не произойдет по двум причинам: из-за технической неготовности проекта, а также жесткой позиции Франции, которая летом 2024 года, с 26 июля по 11 августа, проведет летние Олимпийские игры. По данным The Independent, в марте на встрече в Стокгольме профильные ведомства и организации ЕС пришли к выводу, что EES не будет готова к внедрению в 2023 году. «До сих пор нет подходящего решения для дополнительных операций, связанных со снятием отпечатков пальцев и биометрических данных путешественников», – пишет британское издание. По этой причине куратора проекта, европейское агентство EU-Lisa, попросили придумать «разумные альтернативы». Франция ожидает принять на Играх в Париже летом 2024 года несколько десятков тысяч спортсменов, вспомогательного персонала, официальных лиц, представителей СМИ и спортивных болельщиков. Организаторы не хотят возможных проблем в связи с вводом EES. Поэтому, как сообщают французские СМИ и подтверждает The Independent, правительство Франции настаивает на запуске EES уже после летних Олимпийских игр-2024. Более вероятной новой датой внедрения EES теперь называют ноябрь 2024 года. Как ожидается, о новой дате начала работы EES могут объявить в июне, после встречи в конце мая пограничных ведомств стран Евросоюза. Возможно, анонс и вовсе не состоится: сроки запуска европейской Entry/Exit System переносились уже четыре раза, и обновленные планы вновь могут не реализоваться. /TOURBUS.RU

