Время номинироваться на профессиональную премию MICE AWARD 2023!

В этом году ведущая отраслевая награда будет присуждаться в 15 номинациях, включая ряд новых

В этом году ведущая отраслевая награда Russian Business Travel & MICE Award (RBT&MA) будет присуждаться в 15 номинациях, включая ряд новых.

Награда получат объекты конгрессно-выставочной инфраструктуры, региональные офисы по развитию территорий, конвеншен-бюро, региональные ТИЦы и ТПП, отельные площадки и ресторанные комплекты, конгрессные центры и спортивные объекты, региональные авиакомпании, альтернативные событийные площадки, всесезонные курорты, спортивные, промышленные и культурные объекты, агентства деловых событий, выставочные и туристические операторы.

Организаторы премии анонсировали несколько новых номинаций - для региональных авиаперевозчиков, объектов промышленного туризма, спортивных объектов, а также кейтеринговых компаний и ресторанных комплексов, продвигающих региональную кухню.

Торжественная церемония награждения лауреатов в этом году пройдет в начале декабря в Санкт-Петербурге.

В течение трех дней Санкт-Петербург cтанет центром притяжения профессионалов MICE и делового туризма России. Здесь состоится сразу несколько важных мероприятий отрасли: II Всероссийский Форум «Развитие делового туризма в регионах России», 14-я церемония вручения наград Russian Business Travel & MICE Award, а также инспекционный тур для приглашенных баеров и ознакомительные программы с уникальными MICE-возможностями региона для делегатов форума и номинантов премии.

Организатором деловых мероприятий выступит Конгрессно-выставочное бюро Санкт Петербурга.

Учредители награды RBT&MA – медиахолдинг «Турбизнес», АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и АНО «Национальные приоритеты». Информационный партнер – медиахолдинг «Комсомольская правда». Партнерами Премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР», САД, Международная выставка «Интурмаркет».

Станьте соискателем награды Russian Business Travel & MICE Award!

Выдвижение номинантов проводится на сайте премии.