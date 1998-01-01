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21 апреля
Время номинироваться на профессиональную премию MICE AWARD 2023!
В этом году ведущая отраслевая награда будет присуждаться в 15 номинациях, включая ряд новых
В этом году ведущая отраслевая награда Russian Business Travel & MICE Award (RBT&MA) будет присуждаться в 15 номинациях, включая ряд новых.
Награда получат объекты конгрессно-выставочной инфраструктуры, региональные офисы по развитию территорий, конвеншен-бюро, региональные ТИЦы и ТПП, отельные площадки и ресторанные комплекты, конгрессные центры и спортивные объекты, региональные авиакомпании, альтернативные событийные площадки, всесезонные курорты, спортивные, промышленные и культурные объекты, агентства деловых событий, выставочные и туристические операторы.
Организаторы премии анонсировали несколько новых номинаций - для региональных авиаперевозчиков, объектов промышленного туризма, спортивных объектов, а также кейтеринговых компаний и ресторанных комплексов, продвигающих региональную кухню.
Торжественная церемония награждения лауреатов в этом году пройдет в начале декабря в Санкт-Петербурге.
В течение трех дней Санкт-Петербург cтанет центром притяжения профессионалов MICE и делового туризма России. Здесь состоится сразу несколько важных мероприятий отрасли: II Всероссийский Форум «Развитие делового туризма в регионах России», 14-я церемония вручения наград Russian Business Travel & MICE Award, а также инспекционный тур для приглашенных баеров и ознакомительные программы с уникальными MICE-возможностями региона для делегатов форума и номинантов премии.
Организатором деловых мероприятий выступит Конгрессно-выставочное бюро Санкт Петербурга.
Учредители награды RBT&MA – медиахолдинг «Турбизнес», АНО «Проектный офис МICE», при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и АНО «Национальные приоритеты». Информационный партнер – медиахолдинг «Комсомольская правда». Партнерами Премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР», САД, Международная выставка «Интурмаркет».
Станьте соискателем награды Russian Business Travel & MICE Award!
Выдвижение номинантов проводится на сайте премии.
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