ЦИФРА НЕДЕЛИ: Россия — на втором месте по турпотоку в Дубай

За первые два месяца эмират принял почти 230 тыс. российских туристов

Турбизнес Дубая стремительно восстанавливается после пандемии коронавируса, за первые два месяца эмират принял более 3 млн иностранных туристов, сообщают сегодня портал Mena FN и «Интерфакс».

«За первые два месяца 2023 года Дубай посетили 3,1 млн туристов. В январе турпоток вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако показатели пока на 9% ниже допандемийного уровня.

В феврале эмират принял 1,63 млн гостей, это на 35% больше, чем годом ранее, и на 7% больше, чем в допандемийном 2019 году», — пишет издание.

Как отмечает портал, лидером турпотока стала Индия (401 тыс.), на втором месте Россия, откуда приехали 229 тыс. путешественников. Замыкает тройку Оман с 201 тыс. гостей.

В топ-5 также вошли Великобритания (196 тыс. туристов) и Саудовская Аравия, откуда приехали 183 тыс. путешественников. Это на треть ниже, чем за аналогичный период в допандемийном 2019 году.

Кроме того, в январе-феврале Дубай посетили 52 тыс. китайских туристов, это на 75% меньше, чем за тот же период 2019 года.

«Проведение международных выставок в Дубае и Абу-Даби, например, выставка продуктов Gulfood, позволили значительно улучшить загрузку гостиниц эмиратов. В январе-феврале загрузка отелей Дубая составила 84,4%, это на 6,4% больше, чем годом ранее, и на 0,2% больше чем в допандемийном 2019 году», — пишет Mena FN.

Между тем, продолжительность пребывания гостей сократилась в среднем с 4,3 ночи до 4 ночей, а средняя стоимость размещения в сутки снизилась на 2% до $169,6.

Номерной фонд Дубая вырос на 7% по сравнению с прошлым годом и составил 148,45 тыс. Треть гостиниц или 34% — пятизвездочные, 29% — объекты категории 4*. Отели от одной до трех звезд составляют пятую часть от общего числа гостиниц Дубая.

Высокий спрос на пляжный отдых побудил туроператоров продлить полетные программы в ОАЭ на лето, - сообщили ранее туроператоры.

По словам главы отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марины Макарковой, полетная программа в ОАЭ будет продолжена в том же объеме, что и зимой.

На рейсах Air Arabia запланированы ежедневные вылеты в Шарджу из Москвы, три раза в неделю из Уфы и Казани и четыре раза в неделю из Екатеринбурга. Также авиакомпания будет выполнять рейсы из Москвы в Абу-Даби.

Авиакомпания Emirates будет летать из Москвы и Петербурга в Дубай, Azur Air – из столицы в Дубай и Рас-эль-Хайму.

«Эмираты востребованы летом, потому что в это время цены резко снижаются. А наличие повсюду работающих кондиционеров делает пребывание на курортах летом комфортным», — добавила г-жа Макаркова.

В летнем сезоне 2023 года туроператор Space Travel увеличивает объемы перевозки в ОАЭ в два раза по сравнению с прошлым летом. В планах на лето блоки мест на рейсах на Air Arabia из Москвы в Абу-Даби 6 раз в неделю, а также рейсы в Шарджу из Москвы, Уфы, Екатеринбурга и Казани.

Полетная программа в Дубай будет осуществляться на рейсах flydubai. Из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Казани полеты запланированы ежедневно, из Самары – 4 рейса в неделю, из Махачкалы – 3 рейса.

В пресс-службе Fun&Sun сообщили, что полетная программа в ОАЭ предполагается из Москвы и регионов до 23 сентября. «Мы рассчитываем на увеличение числа рейсов в эмираты этим летом», — добавили в компании.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

