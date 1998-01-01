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21 апреля
Отельеры Турции начали снижать цены
Причина — резкое уменьшение продаж на российском и европейском рынках
Отельеры Турции из-за слабых продаж на российском рынке начали снижать цены, сообщает сегодня RTN со ссылкой на основателя холдинга TBS Group Рашад Мамедов. По его словам, представители турецкого турбизнеса бьют тревогу из-за переориентации россиян на другие направления.
«Загрузка большинства отелей, популярных у российских туристов, сейчас не превышает 40-50%. Это необычно низкий показатель, который стал следствием неправильной ценовой политики турецких отелей. Они фактически потеряли наших туристов. Цены на размещение в этом сезоне были подняты на 30%, а в некоторых гостиницах даже на 50%.
При этом отельеры совершенно не учли, что одновременно в России снизился курс рубля, а в последние несколько недель – особенно. Разница курса по сравнению с прошлым годом 30-40%, в итоге стоимость номера в гостинице многим стала не по карману», – рассказал г-н Мамедов.
По его словам, в результате роста цен были сорваны акции раннего бронирования, тем более что, в отличие от прошлого года, сейчас россиянам есть куда поехать за более доступные деньги.
«Недосчитавшись туристов, отели до 16 мая снизили цены в среднем на 30-40%. Насколько это поможет, сказать трудно, потому что волна спроса уже сбита, туристы переориентировались на другие направления», – заметил Рашад Мамедов.
По его словам, резкое повышение цен на размещение в Турции было обусловлено не только инфляцией, успешным прошлым сезоном, но и активизацией европейских туристов: «Они действительно с начала 2023 года проявили завидный интерес к отдыху в Турции, однако после землетрясения в феврале он резко упал и до сих пор фактически не восстановился. Если раньше у нас бронировалось по 1,5-2 тыс. немецких туристов ежедневно, то сейчас не более 200 человек», – рассказал г-н Мамедов.
Как сказал турецким СМИ председатель совета директоров немецкого туроператора Bentour Кадир Угур, вопреки ожиданиям на немецком и немецкоязычном рынках наблюдается снижение бронирований.
«Это вполне закономерный результат. Рост гостиничных цен на 50% в долларовом выражении оттолкнул европейских туристов. Если вы повышаете цены максимум на 10-15%, потребитель это может понять и принять, но при росте на 40-50% он просто уходит», – отметил г-н Угур.
По его словам, цены на размещение выросли и на других популярных у европейцев направлениях, например в Испании и Франции. Но рост там не превышает 15%.
«Декабрь и января мы отработали неплохо из-за хороших скидок на раннее бронирование. А дальше – никакой глубины, все будет покупаться уже last minute. Мы ожидаем сокращения в размере 20% по итогам года, хотя еще в январе планировали 30-процентный рост объемов», – рассказал Кадир Угур.
По словам представителя Bentour, турецких отельеров слишком вдохновил неожиданно удачный прошлогодний сезон: «В результате роста цен даже россияне начали отказываться от Турции. Для них теперь поездка в Дубай получается дешевле».
Как говорят российские эксперты, туры в Дубай в летнем сезоне действительно могут стоить на 20-30% дешевле Турции. А пятизвездочные отели Египта могут обойтись на 50% дешевле турецких объектов средней ценовой категории.
Еще одним следствием переоцененного спроса стало сокращение полетных программ турецких перевозчиков на майские праздники. Как пишет TurizmGuncel, Turkish Airlines уже отменила несколько рейсов в Анталью из «Внуково» – 28 апреля, 1, 3, 4 и 5 мая. Ее дочерняя компания AnadoluJet отменила два рейса из «Домодедово» 2 мая.
/TOURBUS.RU
Фото: pixabay.com
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