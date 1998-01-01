Отмена кешбэка снизила темпы бронирования Юга

Продажи курортов юга России на вторую половину мая и июнь сейчас ниже, чем в тот же период прошлого года. Эксперты связывают это с тем, что в последние два года действовала программа туристического кэшбэка, которая заметно повышала спрос как раз на этот период.

В то же время июль, август и даже сентябрь продаются с плюсовыми показателями к прошлому году, рассказали участники рынка, мнение которых публикует РСТ.

По словам директора по работе с отелями сервиса TravelLine Александра Ешмекова, лидируют по продажам на ближайшие месяцы курорты Краснодарского края, Санкт-Петербург, Москва, Ставропольский край, Татарстан, Калининград, Подмосковье.

«По заездам на южные курорты в мае видим минус 34% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, июнь показывает минус 26%. Прирост количества броней начинается с июля, там уже плюс 6%, в августе – плюс 13%. Сейчас пик бронирований приходится на 10,11,12 июня, эти даты как раз выпадают на празднование Дня России. Ставропольский край проседает в мае на 30%, в июне на 23%», – уточнил он.

В компании «Алеан» также подтверждают снижение объема по Краснодарскому краю. Как сказала коммерческий директор Оксана Булах, виден спад продаж на май-июнь в пределах 10%.

«На снижение продаж могло повлиять отсутствие кэшбэка в начале сезона. Но есть и другие факторы, к примеру, сокращение глубины продаж. Поэтому вполне можно ожидать роста бронирований ближе к заездам. Также сказываются рост цен на все составляющие тура и снижение платежеспособности туристов», – поясняет она.

Гендиректор сочинского туроператора «Ривьера» Белла Тарасова считает, что спрос и продажи мая и июня соответствуют обычному уровню для этого периода: «Последние два года огромную роль играла программа стимулирования внутренних поездок, каждый год был с приростом. Отсутствие кэшбэка привело к тому, что роста в целом по курортам Краснодарского края не случилось».

По словам эксперта, вырос спрос на Анапу в связи с открытием большого количества отелей с системой «все включено», которая пользуется повышенным спросом. «В Сочи вырос спрос на санаторно-курортные путевки и уменьшилось количество бронирований отелей 5*. Но можно говорить, что объекты с отличным соотношением цены и качества уже полностью проданы», – добавляет г-жа Тарасова.

В то же время статистика сервиса «Островок» не показывает снижения объемов бронирований с заездами на май-июнь по курортам Краснодарского края. Наоборот, как подчеркнула пресс-секретарь Анита Гусич, наблюдается рост в два раза, а по Ставропольскому краю – плюс 74% к показателям за тот же период 2022 года по бронированиям, совершенным с начала года до 17 апреля.

Правда, в сервисе предполагают, что это может быть связано не только с общим ростом спроса, но и с увеличением клиентской базы. «К нам перешли пользователи с других платформ, поэтому говорить о том, что этот подъем вызван только повышенным интересом к внутреннему туризму, было бы некорректно», – сказала г-жа Гусич.

Основной спрос, по данным сервиса, приходится на Сочи, Анапу, Кисловодск, Геленджик, Пятигорск, Эсто-Садок, Краснодар, Минеральные воды и Ессентуки. Средняя стоимость забронированной ночи в отелях Сочи составляет 4,1 тысячи рублей, Анапы – 3,5 тысячи, Кисловодска – 4,5 тысячи, Геленджика – 4,2 тысячи, Пятигорска – 3,6 тысячи, Эсто-Садка – 6,3 тысячи, Краснодара – 3,1 тысячи, Минвод – 3,2 тысячи, Ессентуки – 3,5 тысячи.

/TOURBUS.RU





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