86% туристов на майские праздники полетят по России, и 14% - за рубеж

Сервис путешествий Туту.ру проанализировал авиабилеты с вылетами с период с 28 апреля по 10 мая

Сервис путешествий Туту.ру выяснил, что у самостоятельных авиапутешественников 85,7% спроса на майские праздники приходится на билеты по России, и 14,3% — за рубеж. В прошлом году соотношение было соответственно 89,7% и 10,3%.

Были проанализированы билеты с вылетами с период с 28 апреля по 10 мая.

У путешественников по России топ-10 почти не изменился за год. Единственная новинка в рейтинге — это направление Санкт-Петербург — Казань, которое поднялось с 15 на 9 позицию. Лидируют по спросу направления Москва — Сочи, Москва — Калининград, Москва — Санкт-Петербург и Москва — Минеральные Воды.

У путешественников из Санкт-Петербурга, помимо Москвы и Казани, востребованы Сочи, Калининград. Также в топ-10 входят направления Москва — Екатеринбург, Москва — Махачкала и Москва — Уфа.

Средний чек за билет по России находится на уровне 15 992 рублей туда-обратно. Аналитики Туту отмечают, что по ряду направлений есть снижение среднего чека. К примеру, на 10-15% сократились средние чеки за авиабилеты по направлениям Москва — Грозный, Москва — Саратов, Москва — Ижевск, Санкт-Петербург — Уфа, Санкт-Петербург — Оренбург, Сочи — Казань, Сочи — Пермь, Сочи — Уфа, Южно-Сахалинск — Хабаровск, Южно-Сахалинск — Владивосток.

Из Москвы с вылетами 28–29 апреля можно взять недорогие билеты в Санкт-Петербург (от 4,8–5,7 тысячи рублей в одну сторону), Саратов (от 4,6 тысячи рублей), Нижний Новгород (от 4,9 тысячи рублей), Ульяновск (от 5,6 тысячи рублей), Пензу (от 5,5 тысячи рублей), Ижевск (от 5–6 тысячи рублей).

Из Санкт-Петербурга можно отправиться в Москву (от 3,6 тысячи рублей в одну сторону), Мурманск (от 4,3 тысячи рублей), Ярославль (от 4,2 тысячи рублей), Иваново (от 6,3 тысячи рублей), Калугу (от 6,5 тысячи рублей). При этом если взять выходные между праздниками, то можно сэкономить на перелёте, если полететь 1–2 мая.

Из заграничных направлений наиболее востребованы города ближнего зарубежья: Ереван, Ташкент, Баку, Минск, Бишкек. Также популярны Стамбул и Анталия.

Отели чаще всего бронируют на 2–3 ночи, в топе по спросу — Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород, Ярославль, Махачкала и Тула. Средний чек при бронировании по России — 4 112 рублей за ночь. Из других страны наиболее востребованы отели в Беларуси, Армении, Турции, Узбекистане, Казахстане.

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