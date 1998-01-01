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Туротрасль рассчитывает на динамичное развивитие

Cтратегическая сессия «Международный и внутренний туризм: перспективы развития» прошла в Северной столице

Как сегодня развивается сфера гостеприимства в основных туристских регионах нашей страны? Какие маршруты и сервисы выбирают путешественники и как изменились их предпочтения?

На эти и другие вопросы ответили эксперты отрасли на стратегической сессии «Международный и внутренний туризм: перспективы развития». Мероприятие прошло 19 апреля в рамках XVI Петербургского Партнериата малого и среднего бизнеса.

Участники обсудили итоги российского туристского сезона 2022 года, высказали мнения о проблемах и перспективах внутреннего и въездного туризма, а также поделились успешными кейсами в сфере гостеприимства, которые помогают привлекать гостей в регионы.

Заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Нана Гвичия рассказала о стратегиях развития индустрии гостеприимства в Северной столице.

«Петербург стабильно сохраняет и улучшает свои позиции ведущего туристского направления нашей страны. С одной стороны, это очень важная оценка нашей работы. С другой – лидерство Северной столицы говорит об устойчивом развитии туристской отрасли в нашем городе.

Ее сохранению и восстановлению после пандемии способствовали беспрецедентные меры поддержки - Санкт Петербург выступил одним из первых регионов, где была оказана экономическая помощь предприятиям сферы гостеприимства.

В новых условиях предпринимаются последовательные шаги для дальнейшего развития отрасли. Сегодня мы делаем акцент на расширении новой культурной и туристской географии, формировании турпродуктов, благодаря которым путешественники находят множество причин посещать Петербург и возвращаться к нам не раз.

Новый интерес поездкам придают межрегиональные программы в сотрудничестве с регионами Северо-Запада, а также с Москвой и Нижним Новгородом. Такая практика кардинально поменяла туристскую индустрию и особенно выделила роль Северной столицы как туристского хаба.

Для нас важно донести до потенциальных гостей из России и других стран информацию об уровне и качестве петербургского гостеприимства. На эту цель направлена кампания «Добро пожаловать в Петербург!», которую мы ведем совместно с представителями отрасли в регионах России, странах СНГ, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона», – отметила Нана Гвичия.

Она также подчеркнула важность развития инфраструктуры гостеприимства и привела статистику роста посещаемости туристских объектов Северной столицы за 2022 год: в Царском селе количество гостей выросло на 57%, в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» - на 56%. На 26% увеличилась посещаемость мест общественного питания, на 25% вырос пассажиропоток экскурсионных автобусов в Петербурге.

Значимость мер поддержки отрасли, принятых в Петербурге, отметил вице-президент Российской гостиничной ассоциации, член правления Российского союза туриндустрии Алексей Мусакин. Он выделил и нефинансовые меры, которые активно реализуются в настоящее время, – комплексное продвижение туристских возможностей города с участием широкого круга представителей отрасли, а также развитие системы повышения квалификации кадров на базе Центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства Санкт Петербурга.

По информации Алексея Мусакина, выручка коллективных средств размещения Петербурга за два месяца текущего года составила почти 5 млрд рублей, что вывело Северную столицу на пятое место в стране после Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы и Московской области.

Спикер спрогнозировал высокий интерес азиатских гостиничных сетей к работе на петербургском рынке.

Участники сессии сошлись во мнении, что туристская отрасль из самых пострадавших стала одной из самых динамично развивающихся. При этом она продолжает преодолевать вызовы.

В их числе недостаточное количество иностранных туристов, затрудненная логистика с зарубежными странами, вопросы платежных систем для иностранцев в нашей стране, а также упрощенного визового или безвизового режима для гостей из дружественных стран.

/TOURBUS.RU