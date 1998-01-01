PAC Group: Российские туристы снова интересуются Италией и Грецией

Как сообщает АТОР, компания PAC Group на прошлой неделе провела мероприятие PAC Premium Workshop. Генеральный директор PAC Group Илья Иткин в своем выступлении назвал PAC Premium Workshop значимым шагом для премиального сегмента компании, курс на развитие которого PAC Group взял еще семь лет назад.

«Премиальный продукт в тренде. Сейчас время, когда основная масса путешествующих – люди состоятельные, выбирающие отдых высокого уровня, дорогие отельные цепочки, комфортные перелеты», – сказал Илья Иткин.

Наблюдения гендиректора PAC Group относительно хорошего спроса на дорогие туры подтверждали и собравшиеся на мероприятие турагенты и участники воркшопа – офисы по туризму Таиланда, Катара, Дубая, Рас-эль-Хаймы, отельеры Турции, Индонезии, Шри-Ланки, Мальдивских и Сейшельских островов, ОАЭ, Греции и Италии.

Турагенты рассказали, что спрос у их состоятельных туристов на все представленные на мероприятии направления в целом равномерный, без перекосов в ту или иную сторону. За исключением Италии и Греции. На этих направлениях заметно оживление, туристы начали проявлять к ним больший по сравнению с прошлым годом интерес.

Присутствующая на воркшопе руководитель направления Италии компании PAC Group Наталия Вашланова с наблюдениями турагентов согласилась, отметив, что в компании действительно фиксируют хороший спрос.

«Продажи туров в Италию оживились. В этом году мы видим интересные изменения в структуре спроса. Во-первых, стали хорошо покупать групповые туры. Во-вторых, возрождается спрос со стороны туристов среднего ценового сегмента, чего не было в прошлом году.

Стали чаще бронировать отели 3*. Хотя, конечно, в основном Италией сейчас интересуются обеспеченные туристы», – рассказала Наталия Вашланова.

Сейчас подавать документы на визу стало проще, в визовых центрах стало свободнее.

«На момент 13 апреля ближайшее окно подачи в визовый центр было на 19 апреля. Подавать документы на визу желательно не позднее, чем за месяц до даты вылета, лучше даже раньше. На рассмотрении в консульстве документы находятся 2-3 недели», – сказала Наталия Вашланова.

Лететь в Италию, по словам руководителя итальянского направления компании PAC Group, выгоднее через Ереван. Оттуда есть рейсы в Рим, Милан, Венецию. Рим – ежедневно, Венеция и Милан – 2-3 раза в неделю в зависимости от месяца.

Еще один хороший вариант – Turkish Airlines через Стамбул. А вот Air Serbia стала сильно проигрывать по цене Turkish Airlines.

Греция – еще одно европейское направление, к которому россияне проявляют в этом году интерес, говорят турагенты. Руководитель греческого направления PAC Group Мария Дубова также фиксирует позитивную динамику. Грецией, несмотря на длительный перелет, интересуются и семьи с детьми.

«Туристы, в том числе семейные, при перелете в Грецию стали чаще останавливаться на 1-2 дня в стране пересадки. Так путь становится легче и интереснее», – говорит Мария Дубова.

Продолжительный перелет соответствующим образом отражается на предпочтениях туристов.

«Туристы, которые раньше летели в Грецию на 5 дней, конечно, сейчас такого себе позволить не могут. В основном едут уже на 2-3 недели. Отели выбирают высокой категории. С популярными у россиян знаковыми отелями Греции у нас прямой контракт. Это, например, сеть Grecotel Hotels & Resorts, Ikos, Sani Resort», – рассказала Мария Дубова.

Подавать документы на визу в Грецию лучше за месяц, рассмотрение – 15 рабочих дней, - добавила эксперт.

/TOURBUS.RU

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