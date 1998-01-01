Минтранс РФ: Авиабилеты подорожают в пределах инфляции

Минтранс РФ ожидает роста цен на авиабилеты по итогам 2023 года в пределах инфляции, сообщил замглавы ведомства Игорь Чалик журналистам в среду, - пишет сегодня «Интерфакс».

"Мы ожидаем, что он будет не выше инфляции. По оценке Минэкономразвития, это в районе 5,3%", — сказал он.

Как мы сообщали ранее, ранее на этой неделе г-н Чалик сообщал, что из-за отсутствия решения властей по субсидированию внутренних авиаперевозок в летнем сезоне этого года рост стоимости билетов ожидается на уровне 15-30%. Такие данные он озвучил на совещании по подготовке к туристическому сезону, организованном Минэкономразвития.

Теперь в беседе с журналистами г-н Чалик пояснил, что речь шла об оценке, сделанной на основе данных, полученных от авиакомпаний.

"Такие цифры были озвучены, но прошу обратить внимание, что эта фраза вырвана из контекста. Любая авиакомпания разрабатывает для себя несколько сценариев, в том числе негативный, учитывающий форс-мажорные обстоятельства. Это (рост на 15-30%) — как раз такой стресс-сценарий", — заявил эксперт.

Эта "расчетная максима", по его словам, также не учитывает тех мер, "которые уже предприняты правительством и Минтрансом по сдерживанию роста цен".

"В частности, в зимнем сезоне, с ноября 2022 по март 2023 года, авиакомпаниям было выделено 25,3 млрд руб., что позволило перевезти 27,4 млн пассажиров внутри страны. То есть это стимулировало и спрос, и низкие цены на билеты", — сказал он.

В прошлом году российские авиакомпании получили так называемые антисанкционные субсидии не только в низкомаржинальный зимний сезон, но и в "высокий" летний (действует с конца марта по конец октября). На летний период им было выделено 100 млрд руб.

По данным газеты "Коммерсантъ", Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс с предложением выделить перевозчикам 100 млрд руб. и на текущий летний сезон. Такая мера позволит достигнуть целевых показателей по пассажиропотоку на этот год (более 100 млн человек), аргументировали в АЭВТ.

По словам г-на Чалика, Минтранс запросил в профильных ведомствах субсидии на летний период. Вместе с тем он отметил, что потребность в такого рода господдержке будет снижаться по мере выкупа авиакомпаниями иностранных самолетов.

"Да, мы запросили субсидии. Сейчас идет анализ ситуации. При этом мы предполагаем, что нам не понадобятся субсидии, если все самолеты будут выкуплены, — заявил он.

— Они выкупаются на российскую лизинговую компанию, соответственно лизинговые платежи становятся рублевыми. Да, часть расходов останется в валюте (запчасти, аэронавигационные сборы при полетах за рубеж), но финансовая нагрузка значительно уменьшится".

/TOURBUS.RU