Новости Турагентства: «Туристы не готовы покупать Турцию по мальдивским ценам» Агентства называют спрос на Турцию худшим за последнее десятилетие

Даже с приближением майских праздников и высокого летнего сезона спрос на отдых в Турции остается ниже, чем ожидали участники рынка. В агентствах спрос на направлении называют худшим за последнее десятилетие. Как рассказали изданию RTN представители розничного бизнеса, туристы ждут снижения цен. «Направление идет плохо с начала года. Мы работаем с этой страной 12 лет, это одно из наших любимых направлений, можем сравнить разные периоды, и нынешний – худший. Раннее бронирование практически провалено. У нас оно упало беспрецедентно, в десять раз! И, думаю, не только у нас. Рынок по-другому и не мог отреагировать на такие высокие цены. Туроператоры пытаются спасти ситуацию, продлили акцию раннего бронирования до 30 апреля, но это не помогает», – говорит директор турагентства «Бельмаре» Диана Фердман. По словам генерального директора агентства «Тур-де-Тур» Лилии Капцовой, Турция оказалась в этом году «несоизмеримо дорогой», поэтому в компании сейчас чаще бронируют Египет, Эмираты, даже Таиланд. «Один из показателей низкого спроса – до сих пор есть места на вылеты в Турцию в конце апреля, хотя обычно к этому времени они уже заканчиваются. Даже на Египет сейчас сложнее найти места на майские праздники», – говорит она. По словам эксперта, покупая тур на май или начало лета, туристы вынуждены выкладывать сумму, на которую они раньше могли отдохнуть в высокий сезон. «Раннее бронирование не работает, хотя туроператоры всячески поощряют свои агентства. Например, предлагают заплатить лишь 10% от общей суммы, а остальное – потом. Но спрос не растет», – пояснила Лилия Капцова. Цены на размещение в Турции выставлены в евро. В этом году выросла не только стоимость отелей, но и курс этой валюты на нашем рынке. В итоге если год назад на семью из трех человек тур стоил в среднем 210 тыс. рублей, то сейчас – 280 тыс. Повысилась и стоимость авиабилетов, но все же главным драйвером подорожания стали новые цены отелей. «Многим такие суммы не под силу, и люди выбирают другое направление или занимают выжидательную позицию, рассчитывая на снижение курса. Мы ищем выход, понижаем категорию отеля. Если раньше на низкие даты можно было взять за 150 тыс. рублей на двоих нормальную «пятерку», то сейчас это будет отель уже уровня 3-4*. Не все соглашаются. Мы ждем снижения цен, потому что глубины продаж нет никакой, и турецкие отельеры это видят», – говорит Капцова. Как говорит Диана Фердман, «туристы не готовы покупать Турцию по мальдивским ценам». «Мы сравнивали цены для российского и немецкого рынков, и, даже с учетом валютного курса, у нас они вдвое выше. Турки знают о хорошем спросе среди россиян, уверены, что нам сейчас особо некуда ехать, и выставили неадекватные цены. Повышение, естественно, не коснется вип-туристов, которые бронируют виллы и самолеты, но средний и экономичный сегменты просто отсечет. Думаю, Турция сама это скоро поймет, и уже к майским праздникам или после них пойдет на снижение цен. Иначе она наш рынок в этом году потеряет», – прогнозирует директор «Бельмаре». /TOURBUS.RU Фото: pixabay.com



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