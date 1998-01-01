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РСТ: В новом законе о туризме нужно четко разделить понятия «туроператор» и «агрегатор»

Президент РСТ направил письмо с отзывом о законопроекте в Госдуму

Поправки о разграничении деятельности туроператоров и агрегаторов, которые планируется внести в закон о туристской деятельности, нуждаются в доработке, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, которого цитирует «Интерфакс».

Как сообщается, во вторник экспертный совет комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры обсудил поправки в отраслевой закон о разграничения понятий агрегатора и туроператора.

Как сообщает пресс-служба РСТ, Союз направил письмо с отзывом о законопроекте председателю экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Христофору Константиниди.

"Для дальнейшего укрупнения и развития юридических лиц, размещающих на своих сайтах информацию о туристических услугах с возможностью для потребителя их сравнения, выбора и внесения оплаты, необходимо законодательно определить те случаи, когда агрегатор может быть признан туроператором и когда его деятельность не связана с формированием и реализацией турпродукта.

С этой точки зрения проработка законодательной инициативы поддерживается", — говорится в письме за подписью президента РСТ.

Г-н Уманский отметил, что предлагаемое разделение понятий "агрегатор" и "туроператор" содержит риски с точки зрения защиты прав потребителей, добросовестности конкуренции, а также другие юридически-технические вопросы, которые требуют дополнительной проработки.

"Отсутствие четких критериев разграничения деятельности в тексте законопроекта может спровоцировать туроператоров к переходу на менее обременительную с точки зрения финансовых затрат и обязательных требований деятельность агрегаторов туруслуг.

Это не будет отвечать интересам защиты прав туристов, особенно тех, кто приобретает услуги для совершения зарубежных поездок", — говорится в письме.

Как считают в РСТ, деятельность агрегаторов туристических услуг, прежде всего, должна быть ориентирована на самостоятельных туристов, которые при наступлении неблагоприятных обстоятельств во время путешествия смогут справиться с ними сами.

В письме подчеркивается, что необходимо ограничить деятельность агрегаторов в сферах детского, социального туризма, а также при оказании услуг в рамках закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере".

Глава юридической службы РСТ Николай Литаренко пояснил, что в России существуют две модели ведения туристического бизнеса. Первая – это туроператоры, которые формируют и реализуют турпродукт и при этом обязаны входить в реестр, иметь финансовые гарантии, формировать фонды персональной ответственности для выполнения обязательств перед туристами в случае чрезвычайных ситуаций или банкротства.

Вторая – это компании, которые, прежде всего, ориентированы на самостоятельных туристов и предоставляют им все виды туруслуг – перевозку, размещение, экскурсии и другие. На них такие требования не распространяются.

По его словам, компании-агрегаторы хотят разграничить эти два понятия, чтобы не выполнять требования, предъявляемые законом к туроператорам.

/TOURBUS.RU