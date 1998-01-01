Аланья рассчитывает принять в этом году 2,5 млн российских туристов

Всего в этом году в провинции ожидают более 16 млн иностранных туристов

Курортный регион Аланья, расположенный в центральной части средиземноморского побережья Турции, прогнозирует турпоток из России в 2023 году на уровне 2,5 млн, сообщают сегодня газета Daily Sabah и «Интерфакс».

"Аланья, расположенная между Таврскими горами и Средиземным морем, является популярным местом для туристов, особенно из России. В этом году в Ассоциации туристических операторов города (ALTID) надеются принять около 2,5 млн посетителей из России", — пишет издание.

По словам главы ассоциации Бурхана Сили, россияне составляют 30% туристов, приезжающих в регион, поэтому турпоток из РФ будет как минимум на уровне прошлого года, но ожидается больше.

Он также отметил, что основной проблемой для наращивания иностранного турпотока на курорт стал низкий уровень бронирования на апрель и май по сравнению с другими курортами провинции Анталья.

"Для решения этой проблемы турбизнесу предложили увеличить ассортимент турпродуктов. Важно не только обеспечить 100% загрузку в высокий сезон, но и растянуть спрос на отдых туристов в течение всего года", — сказал г-н Сили.

Как уточнили в ALTID, 30% номерного фонда провинции Анталья сконцентрирована в Аланье. Помимо того, что курорт полюбили туристы из Европы, его традиционно выбирают примерно 35-40% от всех российских туристов, которые прилетают в Анталью.

Ранее мэр Антальи Мухиттин Беджек заявил, что в этом году в провинции ожидают более 16 млн иностранных туристов, это больше чем в допандемийном 2019 году (15,6 млн).

Напомни, что авиакомпания «Победа» с 1 июня возобновляет прямые рейсы в Аланью из Москвы.

Полеты на турецкий курорт запланированы ежедневно из аэропорта Внуково, время в пути составит пять часов.

Турция традиционно стала одним из самых востребованных направлений у туристов на майские праздники, наибольшим спросом пользуются популярные сетевые гостиницы 4-5*, а также отели премиум-класса, сообщили ранее туроператоры.

"Турция стала самым популярным направлением поездок российских туристов на предстоящие майские праздники. Больше всего у нас востребованы отели 5* и 5* deluxe, на них в общей сложности приходится более 85% всех продаж.

Следующие по популярности – отели 4* с показателем более 10%. Запрашиваются также гостиницы 3*, но их доля в общем объеме небольшая", — рассказала ранее глава отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.

По ее словам, чаще всего приобретаются туры с вылетами 29 апреля, 6 и 7 мая. Более половины заявок на Турцию в начале мая приходятся на семейный отдых с детьми.

По данным Coral Travel, средний чек на отдых в Турции на эти даты составляет 1200 евро на человека. На более поздние даты средняя стоимость снижается и не превышает 1000 евро.

/TOURBUS.RU