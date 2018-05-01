Новости

Горячие авиановости

Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиакомпании Royal Flight/ "Аэрофлот" и "Россия" нашли нового провайдера обслуживания рейсов в Турции/ "Белавиа" начнет полеты между Мурманском и Минском

Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиакомпании Royal Flight

Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиакомпании Royal Flight, следует из материалов ведомства.

Действие сертификата приостановлено с 1 апреля по заявлению самого перевозчика, говорится в материалах.

Фактически выполнять рейсы Royal Flight прекратила еще в марте прошлого года, после введения санкций в связи с событиями в Украине.

Авиапарк компании состоял только из американских Boeing, взятых в лизинг: на середину 2020 года их было 14, согласно апрельским данным Росавиации — осталось всего два.

Royal Flight выполняла рейсы по заказу туроператоров Corel Travel (с которым аффилирована через ООО "Энтеринвест") и Sunmar.

По данным Росавиации, в 2021 году компания перевезла 1,5 млн пассажиров (+63%), став по этому показателю 13-й среди других российских перевозчиков.

"Россия" нашла нового провайдера обслуживания рейсов в Турции

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") нашла нового провайдера обслуживания рейсов в Турции вместо отказавшегося от сотрудничества с ней оператора Havas, сообщил заместитель директора департамента коммерческой деятельности и внешних связей перевозчика Алексей Табаков на сессии в ходе выставки TransRussia.

В беседе с журналистами он уточнил, что смена партнера произошла в марте. Новый хэндлер (название компании он не уточнил) "не придерживается санкционных ограничений и соответственно обслуживает наши самолеты".

По словам г-на Табакова, сейчас "Россия" выполняет собственные (а не находящиеся под управлением "Аэрофлота") рейсы только в Анталью, их организует туроператор "Библио глобус". В дальнейшем также планируется возобновить рейсы в Стамбул.

По данным источника "Интерфакса", услугами нового провайдера в Турции вместо Havas в марте начал пользоваться и "Аэрофлот".

"Белавиа" 23 мая начнет полеты между Мурманском и Минском

Авиакомпания "Белавиа" откроет рейс Мурманск-Минск с 23 мая, сообщили " в пресс-службе аэропорта "Мурманск" (входит в холдинг "Новапорт").

Полетная программа запланирована до 24 октября. Рейсы будут выполняться по вторникам.

Ранее аэропорт "Мурманск" проводил исследование, в ходе которого выяснилось, что жители Заполярья выступают за возобновление прямого авиасообщения между регионом и столицей Беларуси. В настоящее время полеты из Мурманска в Минск осуществляются транзитом через Санкт-Петербург и Москву.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией