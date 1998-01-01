Таиланд в пятый раз откладывает введение туристического сбора

Власти Таиланда в пятый раз откладывают введение туристического сбора с иностранцев, въезжающих в страну, сроки перенесены с июня как минимум до сентября 2023 года, сообщают сегодня газета Pattaya Mail и «Интерфакс».

"Сбор в размере 300 бат ($9) с иностранцев, въезжающих в Таиланд по воздуху, суше или морю, перенесен как минимум на сентябрь. Это пятая задержка введения туристического сбора с момента первого обсуждения этой идеи в 2018 году", — пишет издание.

По словам министра туризма Таиланда Пипата Ратчакитпракана, задержка связана с проблемами реализации, поскольку при взимании сбора нужно отсеивать граждан королевства и некоторых экспатов.

Также не решена проблема сбора денег на сухопутных границах и во время путешествий по воде, в частности, на круизных лайнерах.

Министр отметил, что большая часть налога пойдет на развитие туристической инфраструктуры, а 10-17% — на частичное покрытие медицинских расходов туристов во время отдыха в Таиланде. Предполагается, что деньги можно будет потратить на компенсацию в случае ДТП с многочисленными жертвами.

Отметим, что, как сообщила во вторник замглавы представительства Тайского управления по туризму (ТАТ) в Москве Чатчадарач Кулахонг, выступая на конференции для турагентств, организованной туроператором Coral Travel, более 600 тысяч российских туристов прибыли в Таиланд с 1 января по 15 апреля 2023 года, и по итогам 5,5 последних месяцев турпоток приближается к миллиону

Руководитель службы маркетинга ТАТ Константин Кинель добавил, что еще несколько дней назад Россия занимала второе место по въезду после Малайзии, которая граничит с Таиландом. Он подчеркнул, что китайские туристы смогли вырваться вперед только в апреле, с окончанием высокого зимнего сезона для направления на российском рынке.

По словам Кинеля, г-на Россия показывает очень высокие результаты по сравнению с другими странами.

«Суммарно с 1 ноября по 15 апреля число российских туристов в Таиланде превысило 800 тыс. человек. Это немало на фоне других стран, когда потоки из Германии, Великобритании и даже США измеряются 70-80-ю тысячами», — заметил представитель ТАТ.

По его словам, зимой рейсы выполнялись из 15 городов РФ в четыре аэропорта Таиланда, что и позволило быстро нарастить турпоток Он добавил, что сейчас ТАТ проводит работу с авиакомпаниями с целью максимально сохранить авиаперевозку в страну на летний сезон, так как спрос остается высоким.

«Но, к сожалению, в «Аэрофлоте» считают, что Турция будет более эффективна, поэтому авиакомпания перевела все свои большие «Боинги» на это направление.

В летнем сезоне авиакомпания будет выполнять по три рейса в неделю в неделю в Бангкок и на Пхукет. Плюс один рейс в неделю S7 из Иркутска в Бангкок», — рассказал представитель ТАТ.

/TOURBUS.RU