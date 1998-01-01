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Санкт-Петербург представили в столице Армении

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городское туристско-информационное бюро провели в Ереване роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!».

18 апреля Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городское туристско-информационное бюро успешно провели в Ереване профессиональное роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!». Это событие продолжило весеннюю серию презентаций Санкт-Петербурга в России и странах СНГ.

Это первое подобное профессиональное мероприятие Санкт-Петербурге в столице Армении с 2018 года. Ожидания организаторов и участников полностью оправдались - интерес местных турфирм к деловым встречам с коллегами из Санкт-Петербурга оказался очень высоким.

Презентации и воркшоп посетили более 70 представителей туристических компаний Армении, профильных ассоциаций, органов власти страны, СМИ.

В своём выступлении перед участниками заместитель директора Городского туристско-информационного бюро Петербурга Юлия Бондарева выразила уверенность, что «роуд-шоу позволит профессионалам Армении не только познакомиться с огромным потенциалом нашего города, но и поможет сформировать уникальные предложения для клиентов.

Петербург подготовил очень много интересных туристских проектов. В том числе «Новую туристскую и культурную географию».

Мы открываем новые точки притяжения, маршруты, продукты для того, чтобы гости могли видеть не только привычный, классический Петербург, но также необычные программы, интересные для всех категорий путешественников».

В приветствии участникам мероприятия Седа Агбалян, руководитель отдела туризма мэрии города Ереван подчеркнула: «Санкт-Петербург является городом-побратимом Еревана уже 25 лет. Наши города соединяет несколько ежедневных авиарейсов. Все это создаёт предпосылки для самого тёплого сотрудничества. Внимание туристов из Армении к Петербургу - одному из самых интересных и культурных городов мира всегда был велик.

Думаю, что количество гостей из вашего города будет также увеличиваться, и такие инициативы будут способствовать росту визитов».

Торговый представитель РФ в Республике Армения Анна Донченко отметила, что «туризм - это одна из наиболее перспективная отраслей несырьевого экспорта из Армении. Он занимает особое место.

Ас Питер умеет наполнить свои бизнес-миссии не только интересным содержанием, но и эстетикой и вкусом, погружением в атмосферу Северной столицы».

Гости роуд-шоу приняли участие в тринадцати презентациях, провели многочисленные деловые встречи с участниками в рамках воркшопа. А затем в неформальной обстановке гала-ужина узнали больше о городе на Неве - поучаствовали в конкурсах на знание достопримечательностей города, прикоснулись к русской культуре, петербургской кухне. Музыкальная программа собрала самые известные песни о С-Петербурге. Во время лотереи было разыграно множество полезных призов от участников роуд-шоу – проживание в отелях города, участие в ознакомительных турах, экскурсии, билеты в музеи, сувениры.

В ходе роуд-шоу участники из Армении высоко оценили туристский потенциал Петербурга и выразили заинтересованность в совместных бизнес-проектах и активизации продаж туров в Cеверную столицу России.

«Наши туристы, которые посещают Петербург всегда в восторге и становятся возвратными. Обязательно буду отправлять ещё больше туристских групп. Я очень люблю Питер. Все было организовано отлично!», - отметила Марина Гарегинян, генеральный директор турфирмы из Еревана «Капитан Трэвел Клаб».

«Очень понравилось мероприятие - и организация, и презентации, и формат воркшопа, и кофе-брейки замечательные. Очень интересный, со вкусом гала-ужин с прекрасным музыкальным сопровождением! Все было на уровне!» - так прокомментировала Лариса Мукуян, директор компании «М-Трэвел».

В свою очередь участники из Санкт-Петербурга уверены в хорошей отдаче от роуд-шоу, проведённого в Армении. Все без исключения отметили высокую заинтересованность туристических компаний Еревана в налаживании и расширении продаж туров в Петербург.

Свидетельство тому - гости роуд-шоу не уходили от участников долгое время после завершения презентаций и воркшопа.

/TOURBUS.RU