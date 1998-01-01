Fun&Sun планирует в этом году отправить на отдых около 2,5 млн туристов

Это на миллион больше, чем в 2022 году

Туроператор Fun&Sun планирует в 2023 году отправить на отдых порядка 2,5 млн туристов , заявил в ходе конференции Recharge-2023, проходящей в Анталье, генеральный директор компании Владимир Рубцов, - сообщает «Интерфакс». «Мы в этом году планируем турпоток в размере около 2,5 млн человек – на 1 млн больше, чем в 2022 году», — сказал г-н Рубцов.

По его словам, основными направлениями, формирующими спрос, станут Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы. «Мы также делаем большую ставку на развитие внутренних направлений», — подчеркнул г-н Рубцов.

Топ-менеджер добавил, что в минувшем зимнем сезоне (с октября 2022 года по март 2023) туроператор обслужил рекордное число туристов. «Мы смогли отправить на отдых зимой свыше 500 тысяч человек, и это новый рекорд», — сказал Рубцов.

По его словам, по сравнению с прошлым зимним сезоном турпоток увеличился почти на 100 тыс. человек.

Туроператор также начал продажи туров по России в интеграции с РЖД, сообщил журналистам генеральный директор компании.

«Мы сделали интеграцию с РЖД, и теперь у нас на сайте можно купить проживание в отеле или санатории, а также экскурсионные программы вместе с билетами на поезд. Это сделает отдых доступнее для тех регионов, где аэропорты на сегодня закрыты, а также решит проблему для тех туристов, которые предпочитают железнодорожный транспорт воздушному», — рассказал г-н Рубцов.

По данным туроператора, на сайте можно приобрести билеты на поезда до курортов Кавминвод, в Иркутск и Бурятию, в Краснодарский край, а также на другие популярные маршруты Центральной России, Северо-Запада и Поволжья.

«Смысл в том, чтобы туристу или турагенту не надо было тратить время на самостоятельный поиск билетов и собирать тур вручную. Все вопросы он может решить с нашей помощью в одном окне», — подчеркнул глава компании.

/TOURBUS.RU