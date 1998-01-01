Новости Летний Крым — прогнозы не радуют Эксперты ожидают, что в этом сезоне турпоток на полуостров может снизиться на 40%

Предстоящий курортный сезон 2023 года может стать одним из самых сложных для Крыма, заявил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей, которого сегодня цитирует «Интерфакс».. "Есть несколько проблем, которые мешают нам загружать объекты. В частности, логистика. Билетов из Москвы на прямые поезда практически нет, а если есть — стоимость в районе 9-10 тыс. рублей за одно место в купейном вагоне, что достаточно дорого. Я давно выступаю за введение единого плоского тарифа, чтобы исключить спекуляции и фактически "чартерного принципа" продажи билетов между Крымом и другими регионами", — сказал Маковей. Еще одна проблема — информационная повестка, считает эксперт. "Посещая выставки в других регионах, мы поняли, что у людей много вопросов по безопасности и тому, как они будут добираться. Думаю, что в предстоящие майские праздники мы будем наблюдать в основном внутренний региональный крымский туризм. Значительной частью отдыхающих будут местные жители. Пока у меня самые пессимистичные прогнозы. Бронирования на высокий сезон пока составляют 10-15% к показателю прошлого года. Скорее всего, это люди, которые едут в Крым по каким-либо личным причинам: к родственникам, друзьям, на мероприятия", — добавил г-н Маковей. Эксперт подчеркнул, что некоторые отельеры пока не готовы брать предварительную оплату за номера. "Понимают, что в любой момент турист может отказаться, и деньги придется вернуть. А полученные деньги всегда хочется сразу задействовать, вложить в развитие объекта. Чтобы не влезать в эти деньги, они даже не берут предоплату. Люди ждут развития событий", — сетует глава ассоциации. По его словам, некоторые объекты на севере и северо-западе Крыма уже сейчас приняли решение не открываться вообще. "Возможно, многие пропустят этот сезон полностью. Такое решение в основном принимают те, у кого дополнительно есть не связанный с туризмом бизнес. У кого нет других доходов, естественно открываются и ждут положительной динамики", — добавил он. Традиционно в тройку крупнейших курортных территорий Крыма входят Ялта, Алушта и Феодосия. Цены на курортах ожидаются на уровне прошлого года. "Безусловно, сейчас отельеры дают скидки при раннем бронировании. Но большая часть объектов уже в прошлом году ввела максимально возможные скидки и предлагали очень низкую цену для привлечения гостей. Если опускать цены ниже прошлогодних, то это работа в убыток. Уходить ниже рентабельности два-три года подряд — это очевидное банкротство. Поэтому в целом цены остались на уровне прошлогодних. И вряд ли кто-то принял решение о поднятии, разве что только на какие-то уникальные для Крыма предложения. Если сравнивать с Краснодарским краем, там цены сейчас на порядок выше. В отелях 4-5 звезд у нас в Крыму сегодня скидка достигает до 50%, у них такого нет — стоимость может отличаться в два-три раза. В сегменте малых отелей разница составляет раза в два", — резюмировал глава ассоциации. О низкой динамике бронирования на предстоящий летний сезон сообщил также представитель крупного крымского санатория "Форос". "Динамика бронирования летнего сезона в этом году низкая. Ценовая политика мало отличается от прошлого года. Планировать сегодня загрузку летнего периода очень сложно из-за сложной логистики, изменения потребительского поведения, рыночной ситуации в отрасли. До этого загрузка летнего периода к 1 февраля уже составляла 96%. То есть люди в январе планировали поездку в Крым", — отметил он. Существенно сократилась и глубина бронирования в Крыму. "Сейчас маленькая глубина бронирования. Потребители в основном из близлежащих регионов, планирование отдыха происходит примерно за 3-5 дней, то есть почти спонтанно", — добавил он. При этом, по мнению вице-президента "Альянса туристических агентств" Алексана Мкртчяна, турпоток на курорты Крыма в этом году снизится на 40% по равнению с прошлым годом. /TOURBUS.RU Фото: pixabay.com

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