«Аэрофлот» полетит из Екатеринбурга в Анталью, и из 12 городов — в Сочи

Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля начнет выполнять полеты из Екатеринбурга в Анталью, сообщила пресс-служба екатеринбургского аэропорта "Кольцово". Рейсы будут осуществляться ежедневно на самолетах Boeing-737-800.

В пресс-релизе отмечается, что Анталья станет для "Аэрофлота" третьим международным направлением полетов из Екатеринбурга.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Кольцово", в настоящее время из Екатеринбурга в Анталью полеты осуществляет Red Wings и турецкая Southwind Airlines.атеринбурга в летнюю навигацию после Стамбула и Еревана.

Напомним, что, как мы сообщали ранее, «Аэрофлот» с 27 мая открывает регулярные рейсы из Москвы в турецкий город Измир, - сообщает пресс-служба национального перевозчика.

По данным пресс-службы перевозчика, полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737 четыре раза в неделю по следующему расписанию (время местное): рейс SU2150 Москва — Измир в 8.00 по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Из Измира рейс SU2151 будет вылетать в 14.20 в те же дни.

Также группа "Аэрофлот" летом увеличит частоту полетов в Сочи из 12 городов России и будет выполнять более 30 рейсов в день, говорится в сообщении компании.

В частности, начиная с 1 июня до 20 рейсов в день будут выполняться из Москвы, до двух рейсов в день — из Санкт-Петербурга. Также запланированы ежедневные полеты из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Уфы и Челябинска.

До четырех рейсов в неделю запланировано по маршруту Тюмень-Сочи, до трех рейсов в неделю — из Новосибирска.

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" также увеличивает частоту полетов из Санкт-Петербурга: в Сочи — до пяти рейсов в день, в Красноярск — до двух рейсов в день.

Как напоминает «Интерфакс», Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля прошлого года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Вместе с Краснодаром и Анапой аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика". Его пассажиропоток по итогам 2022 года достиг 13 млн человек (+17%), став рекордным за все время работы