Таиланд в этом году рассчитывает принять больше россиян, чем до пандемии

Как сообщает сегодня АТОР, за первые три с небольшим месяца текущего года – с 1 января по 10 апреля – Таиланд принял 614 338 туристов из России, из них в марте – 178 925, а в первую декаду апреля – 47 913 граждан РФ.

Полученные значения составляют уже более 60% от прогнозных данных на весь 2023 год (1 млн туристов).

Позитивная динамика российского турпотока, наблюдающаяся с начала 2023 года, позволяет туристическим властям Таиланда рассчитывать на более значимые объемы, чем предполагалось в начале года.

Теперь в качестве «желаемого результата» относительно российского рынка в правительственных кругах королевства звучат цифры более 1,5 млн россиян в 2023 году. В случае достижения таких показателей, российскому турпотоку удастся не только достигнуть значений 2019 года (1,47 млн россиян), но и превысить их.

Туроператоры, работающие на направлении и опрошенные АТОР, основываясь на данных продаж, разделяют прогнозы туристических властей Таиланда.

«Сможет ли российский турпоток в 2023 году достигнуть допандемийных значений? Конечно. Эти цели достижимы. Направление круглогодичное и востребованное», – говорит генеральный директор компании Pegas Touristik Анна Подгорная.

В компании ANEX Tour тоже считают, что в 2023 году Таиланд имеет все шансы достичь значений 2019 года по объемам российского турпотока, если не будет негативного влияния внешних факторов.

«Таиланд – одно из наиболее востребованных и перспективных в плане спроса направлений в современных условиях. На летний сезон у нас продлены чартерные программы. Спрос есть. На осень чартерная программа, конечно, тоже будет и в больших, соответствующих высокому сезону, объемах», - объясняет руководитель службы по связям с общественностью ANEX Tour Алена Хитрова.

Полагают, что в 2023 году российский турпоток вернет себе потерянные в пандемию объемы и в компании Ambotis Holidays.

«Цель в 1,5 млн россиян в 2023 году вполне достижима благодаря обширной полетной программе из разных регионов России», – сказали в компании.

Один из ключевых вопросов в процессе полного восстановления в 2023 году доковидных объемов российского турпотока в Таиланд – готовность отельной базы страны, считает Максим Лобанов, президент компании ПАКС.

«С учетом спроса, его глубины и имеющегося объема прямых и стыковочных рейсов мы можем говорить, что Таиланд по итогам 2023 года достигнет объемов 2019 года. Однако, мы ставим под сомнение достижение цифры в 1,5 млн россиян, когда говорим об имеющемся сейчас объеме отельной базы. Направлению, однозначно, есть куда расти, но для этого должны открыться все отели, которые работали до пандемии. Если этот вопрос будет решен, спрос не заставит себя долго ждать», – говорит Максим Лобанов.

О высоком текущем и потенциальном спросе со стороны россиян на отдых в Таиланде говорит и вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян, генеральный директор компании Space Travel.

«Если мы говорим о потенциальном спросе, то он мог бы достигнуть и отметки в 2 млн туристов. Но для этого Таиланду нужно решить несколько важных моментов. Первый – полное восстановление отельной базы. Сейчас наблюдается дефицит бюджетных средств размещения и повышение тарифов на высокоуровневые отели.

Второй момент – самолеты. Объемы прямой перевозки недостаточны. И здесь мы ждем действий со стороны Таиланда, со стороны России процесс идет. Высокие цены на отели и перевозку приводят к соответствующим тарифам в целом на пакетный тур.

Если Таиланд подешевеет, ему удастся нарастить российский турпоток. И заметно», – говорит Артур Мурадян.

/TOURBUS.RU

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