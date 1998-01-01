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Дмитрий Горин: Путешествия по России подорожают

Вице-президент РСТ промменировал влияние на туротрасль роста стоимости авиаперевозок и размещения в отелях

Как мы сообщали вчера, выступая на правительственном совещании, замглавы Минтранса Игорь Чалик сообщил, что ведомство ожидает роста стоимости авиабилетов на внутренних рейсах на 15-30% в летнем сезоне из-за отсутствия решения по субсидированию перевозок.

«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд руб. В связи с этим мы ожидаем, возможно будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно возможно будет уменьшение количества рейсов», — процитировал замминистра «Интерфакс-».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин считает, что в сочетании с ростом цен на отели это может привести к повышению стоимости путешествий по стране, - сообщает RTN.

«У туристов есть различные способы путешествий. Около 60% путешественников бронируют гостиницу или апартаменты и путешествуют к месту отдыха на машине. Остальные 40% выбирают железнодорожный и авиационный транспорт. Доля авиабилета в турпакете в зависимости от направления может достигать очень существенных показателей.

Поскольку и гостиницы подорожали в среднем на 9% по сравнению с прошлым годом, а некоторые отели, особенно категории 4* и 5*, на 20% и более, то в этой ситуации повышение цен на авиабилеты может сказаться на конечной стоимости туристического продукта», — сообщил вице-президент РСТ.

Г-н Горин уточнил, что на стоимость билетов также влияет принцип динамического ценообразования. «В период повышенного спроса цены повышаются не только из-за отсутствия субсидий, но и из-за динамического ценообразования», — сказал он.

Вице-президент РСТ подчеркнул, что туроператоры стремятся рассматривать варианты групповых перевозок, специальных чартерных рейсов, чтобы путем создания пакетных предложений делать путешествия более доступными, поэтому организованные путешествия могут быть более интересны из-за специальных туристических рейсов, групповых перевозок и специальных цен на гостиницы.

При этом, как заметил вице-президент РСТ, повышение цен на авиабилеты касается не только внутрироссийских направлений. В международном сегменте тоже фиксируется увеличение стоимости авиаперевозки, которое обусловлено существенной корректировкой курса валют.

Как ранее сообщил замминистра Минэкономразвития Максим Колесников, в этом году по России прогнозируется рост турпотока на 5,2% или 7,3 млн человек.

По его словам, в пик летнего сезона объем авиаперевозки может оказаться недостаточным по самым популярным направлениям – в Краснодарский край, Москву, Петербург, на Урал и Северный Кавказ.

/TOURBUS.RU