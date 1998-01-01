Власти Индонезии напоминают российским туристам о запрете на работу

Министерство юстиции и по правам человека Индонезии разместило на улицах острова Бали предупреждения на русском и английском языках для туристов о недопустимости нарушений закона. Об этом сегодня сообщил портал Detik, который цитирует ТАСС,

В предупреждении сказано, что туристам запрещена какая-либо работа в Индонезии, а иностранный гражданин, проявляющий неуважение к действующему законодательству и нарушающий его, будет депортирован, и получит запрет на въезд в страну.

Дословно текст билборда звучита так: «Мы приветствуем всех иностранных туристов на Бали. Как туристам вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии.

Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортировать и запретить на въезд».

Как напоминает ТАСС, что 30 марта сообщалось, что Индонезия депортировала 56 иностранных туристов, включая 18 россиян, с начала года.

Ранее власти Бали запретили иностранным туристам арендовать мотоциклы после нескольких резонансных ДТП с их участием.

Агентство Bloomberg отмечает, что в связи с этим губернатор Бали Ваян Костер обратился в МИД и Министерство юстиции Индонезии с просьбой дать полномочия прекращать действия виз туристов, если они будут остановлены за рулем мотоцикла или в случае других правонарушений.

В то же время газета The Jakarta Post сообщила, что губернатор Костер попросил МИД и Минюст Индонезии полностью прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по упрощенному порядку по прибытии в страну.

Он уточнил, что к нему поступили сообщения и жалобы, касающиеся злоупотреблений статусом туристов для поиска заработка на острове.

/TOURBUS.RU

Фото: Социальные сети