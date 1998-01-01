Минтранс РФ прогнозирует рост стоимости авиабилетов на 15-30% из-за отсутствия решения властей по субсидированию перевозок в летнем сезоне этого года, сообщил замглавы ведомства Игорь Чалик, которого цитирует сегодня «Интерфакс».

В связи с этим мы ожидаем, возможно будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%. Соответственно возможно будет уменьшение количества рейсов", — заявил г-н Чалик на совещании по подготовке к туристическому сезону, организованном Минэкономразвития.

"Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд руб.

По словам замглавы Росавиации Владимира Потешкина, снижение объема госсубсидий для авиакомпаний уже привело к сокращению числа рейсов.

"Три полетные программы субсидирования продолжают работу, тем не менее хотел бы отметить, что снижение бюджетных средств, которое проводится в настоящее время, уже привело к сокращению на 10612 рейсов, из них 4947 рейсов приходятся на труднодоступные регионы", — сказал г-н Потешкин.

Как напоминает «Интерфакс», летний сезон в авиации действует с конца марта по конец октября. В прошлом году для покрытия расходов при выполнении внутренних перевозок в этот период авиакомпании получили от государства 100 млрд руб. Такая поддержка была оказана впервые на фоне санкционных ограничений.

Субсидии на эти же цели были выделены на поддержку авиаперевозок и в зимнем сезоне — с ноября по март, — но куда в более скромном объеме 25,3 млрд руб.

По данным газеты "Коммерсантъ", Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минтранс с предложением продлить субсидии авиаперевозчикам на очередной летний сезон в размере 100 млрд руб.

Такая мера позволит достигнуть целевых показателей по пассажиропотоку на этот год (более 100 млн человек), считают в АЭВТ.