Российские туристы заняли первое место на Мальдивах

Мальдивские острова с начала года приняли 611,6 тыс. иностранных туристов, что на 19,1% больше, чем за тот же период 2022 года. Согласно статистике, опубликованной министерством туризма республики, по количеству путешественников продолжает лидировать Россия.

Из нашей страны с 1 января по 16 апреля на Мальдивы прибыло наших 74 тыс. туристов, что соответствует 12,1% рынка. На втором месте – Индия с 64,8 тыс. туристов. Далее следуют Великобритания (60,1 тыс.), Италия (51,6 тыс.) и Германия (46,4 тыс.).

В сутки на Мальдивы прибывает в среднем 5,8 туристов, а средняя продолжительность пребывания на островах составляет 7,9 дней. По данным министерства, за 2022 год страну посетило 1,68 млн человек.

Напомним, что граждане России могут въехать в страну без оформления визы сроком до 90 дней. Для пересечения границы достаточно предъявить загранпаспорт, действительный еще месяц после окончания отдыха, туристический ваучер и иметь обратные билеты.

Также в стране отменены антиковидные требования. Осталась только онлайн-декларация о здоровье. Ее следует заполнить за несколько дней до поездки и получить QR-код со сроком действия 96 часов. Та же операция нужна и при возвращении домой.

Код предъявляют при прохождении пограничного контроля. В аэропорту возможно выборочное ПЦР-тестирование.

Из Москвы в аэропорт Мале туристов доставляют рейсы «Аэрофлота» и AZUR air. Кроме того, летающая в Москву июня компания Oman Air возобновит рейсы на Мальдивы, и, таким образом, из Москвы на эти острова появится еще один вариант перелета со стыковкой в Маскате.

Как мы сообщали ранее, на фоне роста въездного туристического потока парламент Мальдивской Республики с начала этого года увеличил ставки налога на товары и услуги для туризма (TGST) с 12% до 16%, а также ставки общего налога на товары и услуги (GST) с 6% до 8%.

В соответствии с налоговой ставкой в 16% мальдивские курорты, отели, гостевые дома, принимающие и транспортные компании пересмотрели свою ценовую политику. Как отмечают эксперты туроператорских компаний PAC Group и ПАКС, контрактные цены при этом остались в этом сезоне прежними. Однако скидки по СПО стали меньше.

При этом, как сообщили представители туроператора «Русский Экспресс», по подтвержденным ранее заявкам отели обещали не повышать цены в связи с повышением налога.

/TOURBUS.RU