Жители Беларуси заново открывают для себя Петербург

Турпоток из Белоруссии в Санкт Петербург в ближайшее время может расти. Путешественники из этой страны начинают заново открывать для себя город на Неве. Это показала международная туристская выставка-ярмарка «Отдых 2023», которая прошла в Минске с 13 по 15 апреля и собрала около 3000 участников и более ста экспонентов из государств, продвигающих свои услуги на белорусском рынке.

Петербург выступил городом-партнером крупнейшего отраслевого мероприятия, - сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма города на Неве.

«Несмотря на доброжелательные отношениями между россиянами и белорусами, мы недостаточно знаем друг о друге. Да, Эрмитаж, Петергоф, Царское село – это то, что известно каждому. Но когда начинаешь рассказывать о Кронштадте и “Острове фортов”, новых событиях и маршрутах, музеях и общественных пространствах, видишь удивление.

Так получилось, что белорусы старшего поколения зачастую бывали в Северной столице много лет назад и не всегда представляют, насколько она изменилась с тех пор. А молодежи, в частности, школьникам, только предстоит узнать, как прекрасен наш город во всех его проявлениях.

Наша цель – дать как можно больше информации об уникальных, новых предложениях Петербурга жителям Белоруссии, рассказать о культурно-познавательном, событийном, медицинском, образовательном, гастрономическом и других видах туризма – чтобы они приехали, полюбили наш город и обязательно еще не раз вернулись», – отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

В нынешнем году белорусская выставка собрала рекордное количество участников из России. Каждый из регионов старался как можно полнее представить свой образ и главные туристские предложения. Стенд Петербурга представил захватывающие виды главных достопримечательностей и живую классическую музыку в исполнении квартета Olympic Orchestra. Это подчеркивало статус культурной столицы СНГ, который город носит в 2023 году.

Впервые за пределами страны прошла презентация межрегионального историко-культурного туристского проекта «Серебряного ожерелье России», объединяющего маршруты Северо-Запада. Также была представлена новая программа «От рассвета до заката», предлагающая путешествие по трем регионам: Москве, Санкт Петербургу и Нижегородской области.

Посетители выставки узнали и о проекте «Два города – миллион впечатлений», который реализуется совместно Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга и Комитетом по туризму города Москвы.

Отметим, что в 2022 году Северную столицу посетили 75 тысяч путешественников из Белоруссии, это в два с лишним раза больше, чем в 2021-м.

Согласно данным «Турбарометра Санкт Петербурга», большинство гостей из Белоруссии – активные молодые люди (до 80% белорусских путешественников – не старше 34 лет). 18% приезжают в Петербург семьями с детьми. В среднем туристы из Белоруссии проводят в нашем городе около недели и тратят в ходе поездки до 53 тысяч рублей.

/TOURBUS.RU