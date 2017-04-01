Новости РСТ: Госдума рассмотрит законопроект о полном возврате стоимости тура мобилизованным Предполагается, что возвращать средства туроператор сможет в том числе из фонда персональной ответственности

Как сообщает сегодня РСТ, Комитет Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры готовит к рассмотрению в первом чтении проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (об особенностях расторжения договора о реализации туристического продукта в условиях частичной мобилизации)», сообщил один из авторов законопроекта, глава комитета Сангаджи Тарбаев. «Предложение состоит в том, что гражданин РФ в случае призыва на военную службу по мобилизации или заключении им контракта о прохождении военной службы может требовать расторжения заключенного прежде договора купли-продажи турпродукта (путевки) в досудебном порядке, а также возврата затраченных денежных средств в полном объеме», – написал он в своем телеграм-канале. Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении 19 апреля. Как пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, законопроект, согласно которому мобилизованным и контрактникам, а также членам их семей предлагается возвращать полную стоимость туров и авиабилетов, был внесен в Госдуму еще в октябре прошлого года. Тогда в связи с объявленной с 21 сентября частичной мобилизацией туристы, пассажиры, а также члены их семей по независящим от них обстоятельствам оказались в сложной ситуации. С одной стороны, они не могут воспользоваться ранее оплаченными услугами по заключенным договорам о реализации турпродукта или авиарейса, а с другой – согласно действующему закону, не имеют права претендовать на возврат полной стоимости услуг. «Мы тогда же рассмотрели этот законопроект на площадке РСТ, обсудив его вместе с ведущими туроператорами. Выяснилось, что и в отсутствие закона они выполняют свою социальную миссию, полностью возвращают средства за неиспользованные туры самим мобилизованным и членам их семей, хотя ситуация форс-мажора возникла не по их вине. Проблем у туроператоров с возвратами не было. Авиакомпании и отели также возвращают средства», – пояснил вице-президент РСТ. По словам эксперта, правительство поддержало этот законопроект, но в своем заключении указало на необходимость рассматривать призыв туриста, пассажира, членов их семей на военную службу по мобилизации либо заключения контракта о прохождении военной службы как обстоятельства непреодолимой силы по договору о реализации турпродукта и договору воздушной перевозки пассажира. Правительство также считает необходимым указать источники финансирования расходов туроператора, понесенных в связи с расторжением договоров, в частности, включив в их число фонд персональной ответственности (ФПО). «Важно отметить, что в заключении идет речь именно о мобилизованных, а не о призывниках срочной службы. Важно и что источником финансирования расходов по возврату средств туристу может выступать ФПО. Это лишний раз доказывает функциональность и значимость этого фонда как инструмента решения проблемных ситуаций», – сказал Юрий Барзыкин. Однако, по его словам, необходимо максимально упростить процедуру изъятия средств из этого фонда, чтобы это был реально работающий инструмент. «Время, чтобы отладить этот процесс, у нас есть», – заметил он. /TOURBUS.RU





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