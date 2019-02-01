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17 апреля
Майские праздники: Турция, Египет, ОАЭ, Россия
Туроператоры и системы бронирования рассказали о спросе на отдых в предстоящие майские праздники
Турция, ОАЭ и Египет стали самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха россиян на майские праздники, сообщили туроператоры, которых опросил «Интерфакс».
"Наш рейтинг самых популярных направлений на майские праздники выглядит так: первое место – Турция, второе – Россия, замыкает тройку лидеров Египет. Также пользуются спросом Мальдивы и ОАЭ", — рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.
Она уточнила, что более половины заявок на Турцию в начале мая приходится на семейный отдых с детьми.
Турция занимает первое место на майские праздники и у туроператора ANEX Tour. На втором и третьем местах – ОАЭ и Египет, но лидер продаж в разы превосходит эти страны по числу бронирований.
"Это связано, в частности, с доступностью прямых чартерных рейсов из регионов России в Турцию", — пояснили в компании.
В пресс-службе туроператора Fun&Sun сообщили, что продажи туров на майские выросли более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшим спросом пользуются ОАЭ, доля продаж этого направления составляет 34%. Еще 26% бронирований от общего числа заявок приходятся на Турцию. Россия заняла третье место с долей продаж туров 17%. Также в топ-5 вошли Египет (15%) и Таиланд (3%).
"Кроме того, многие семьи с детьми отдают предпочтение, помимо Турции и ОАЭ, поездкам внутри страны, в Казахстан и на Мальдивы", — отметили в компании.
Среди внутрироссийских направлений, по данным туроператора, на майские популярны Краснодарский край, Казань, Дагестан, Чечня и Калининград. По словам туроператоров, чаще всего туры бронируются на неделю или 8-9 дней.
В компании ICS Travel Group, по информации RTN, спрос на отдых в майские праздники начал расти в марте, по Турции уже заметен дефицит перевозки, а в самых популярных отелях начались проблемы с подтверждением мест. Также в топ-5 наиболее популярных направлений у компании вошли Турция, ОАЭ, Шри-Ланка, Египет и Мальдивы.
«В этом году майские нетипично короткие, но это никого не смущает. В отличие от внутренних поездок на первую декаду мая, средняя продолжительность тура за рубеж больше и составляет 9 ночей. Сейчас туристы сокращают количество ежегодных путешествий, но едут на более длительные сроки», – сообщила директор по развитию Оксана Волканова.
У сервиса Level.Travel на Турцию приходится 45% продаж, у «Слетать.ру» – 33%. Также в лидерах по продажам у Level.Travel Египет (16%), ОАЭ (14%) и Таиланд (11%). На остальные страны в топ-10 в совокупности приходится чуть менее 10% – это Абхазия, Куба, Шри-Ланка, Азербайджан, Индия и Мальдивы.
«В этом году глубина продаж на майские примерно на уровне 2017-2018 годов. В прошлом году их бронировали за две недели до вылета, основной объем продаж мы фиксировали со второй половины апреля. Сейчас наиболее популярные даты вылета 28-30 апреля, на них приходится до 18% от всех туров, а по заездам с 6 мая у нас 12%, то есть это туры на вторую, более длинную часть праздничных выходных», – пояснил генеральный директор Level.Travel Дмитрий Малютин.
По статистике «Слетать.ру», в Турции более всего востребованы туры с проживанием в Алании (24,3%), Сиде (22,3%) и Кемере (17,5%). В Египте туристы выбирают отдых в Шарм-эль-Шейхе (47,8%) и Хургаде (44%). В ОАЭ наиболее востребованы Дубай (46%), Рас-эль-Хайма (32,8%) и Фуджейра (11,5%).
На Таиланд приходится всего 2,8% продаж на высокие майские даты, покупают Пхукет (67,8%), Паттайю (17,2%) и остров Чанг (6,8%).
/TOURBUS.RU
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