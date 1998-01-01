Новости Туристический потенциал Санкт-Петербурга представят в столице Армении Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдет в Ереване 18 апреля

18 апреля в Ереване состоится роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», проводимое Комитетом по развитию туризма и Городским туристско-информационным бюро совместно с представителями индустрии гостеприимства Северной столицы. В преддверии высокого летнего сезона петербургские представители ведущих туроператоров, отелей, музеев, а также аэропорта «Пулково» расскажут зарубежным коллегам о преимуществах путешествий в город на Неве. К участию приглашены специалисты туристского сообщества Республики Армения, включая представителей профильных ведомств исполнительной власти, турагентств, средств массовой информации. Архитектурой программы к проведению запланированы презентации всех петербургских участников и профессиональное общение в рамках воркшопа. «Проведение роуд-шоу безусловно способствует укреплению взаимодействия между профессионалами туристского рынка в странах СНГ и помогает представить все многообразие сферы гостеприимства города на Неве. Местные туркомпании в свою очередь получают эксклюзивную возможность по подбору оригинальных предложений для своих клиентов. В Северной столице всегда и всем интересно: развитая инфраструктура, насыщенная экскурсионная программа, музеи, театры, дворцово-парковые ансамбли, креативная гастрономия, яркий событийный календарь и многое другое», – отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»: • Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга; • туроператоры Da-travel, «Северная империя», «Премьера Трэвел», «Невские Сезоны», «Арт-Тревел»; • отели Wawelberg Hotel St. Petersburg, Academia Land, AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург; • музеи Фаберже и «Петровская Акватория»; • судоходная компания ASTRA MARINE; • аэропорт Пулково Санкт-Петербург. Программа мероприятий роуд-шоу Регистрация для участия обязательна! Приглашаем турагентства и туроператоров Армении стать гостями роуд-шоу!

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