Президент РСТ призвал сделать российско-белорусский туризм внутренним

Развитие туризма между Россией и Белоруссией может обеспечить прорыв в движении к интеграции обеих стран и ускорить процесс объединения, важным шагом при этом стало бы признание взаимных поездок российских и белорусских граждан внутренним туризмом, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, которого сегодня цитирует «Интерфакс».

"Я думаю, что туризм при нашем активном включении станет тем флагманским проектом, который обеспечит прорыв в курсе на сближение и интеграцию наших стран. Это особенно важно в тех внешнеполитических обстоятельствах, которые нас в целом подтолкнули друг к другу.

Мы можем на уровне наших отраслевых общественных объединений, на уровне руководства парламентов наших стран добиться большей интеграции в развитии туризма, причем как на уровне законодательства, так и в прикладных вопросах", — сказал он, выступая на Первом Российско-Белорусском туристическом конгрессе, который проходит в Минске 13-15 апреля.

Спикер подчеркнул, что одна из задач форума – упрощение взаимодействия в сфере отправки туристов между двумя странами.

"Туризм в Белоруссию из России имеет все признаки выездного международного направления, соответственно, ко всем туроператорам, работающим с Белоруссией, выдвигаются дополнительные требования по валютному контролю, по страховкам туристов, по финансовым гарантиям.

Важным шагом было бы взаимное признание туризма в наших странах внутренним туризмом", — подчеркнул президент РСТ.

«В марте наши страны ратифицировали взаимное признание виз, то есть иностранцы, приезжающие по визе в Белоруссию, могут свободно въезжать в Россию и наоборот. Это большое достижение. Мы все понимаем, что это тот самый несырьевой экспорт, который так необходим нашим странам. Следующий шаг – надо консолидировать усилия по совместному продвижению обеих стран как единой туристической дестинации. Это может дать серьезный эффект», – сказал он.

Президент РСТ также предложил участникам конгресса выработать единые механизмы учета туристических потоков, чтобы статистические данные двух стран не расходились.

Как сообщает «Интерфакс», конгресс организован Республиканским союзом туриндустрии Белоруссии при поддержке РСТ. В нем участвуют порядка 350 представителей индустрии туризма и гостеприимства обеих стран. Среди обсуждаемых вопросов — унификация законодательной базы в сфере туризма, транспортная доступность и расширение авиаперевозки между двумя странами, развитие автомобильного туризма, единые методики статистического учета туристических потоков, продвижение туристических возможностей двух стран на внутренних и международных рынках.

/TOURBUS.RU