Новости Минэкономразвития — против избыточного регулирования туризма Проект нового Закона о туризме был представлен сегодня в Госдуме

Закон о туризме должен выстраиваться с учетом развития отрасли и ее перспектив, поэтому необходимо избежать обилия регулирующих полномочий, считает заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, которого сегодня цитирует «Интуризм». "Нам точно нельзя допустить избытка регулирующих полномочий. Есть риск того, что если мы начнем законодательно регулировать все виды туризма, то мы ограничим даже то развитие, которое сейчас идёт поступательно в отсутствие этого регулирования. И этот момент необходимо учитывать. Нецелесообразно приходить с регулированием туда, где все без нас развивается", — сказал он, выступая на стратегической сессии рабочей группы "Нормативное сопровождение". Как отметил г-н Вахруков, государственные приоритеты и приоритеты отрасли заключаются в существенном росте инвестиций в туристическую отрасль, существенном наращивании номерного фонда и других инфраструктурных объектов. "Безусловно, в приоритете безопасность, чтобы туристы были застрахованы, чтобы денежные средства были защищены. Но все, что касается ужесточения правил, в этом надо быть крайне осторожными", — подчеркнул замминистра. По словам г-на Вахрукова, в нормативное поле необходимо внести все средства размещения, ключевые виды туристской инфраструктуры. Также в законе следует отразить институциональные меры и механизмы поддержки, определить, в каком виде будет отражено территориальное планирование туризма. Как напоминает информагентство, Ростуризм в декабре 2021 года опубликовал для обсуждения текст нового законопроекта, регулирующего туристскую отрасль. Как поясняли в ведомстве, действующий сегодня закон о туризме, принятый в 1996 году, сильно устарел, не отвечает современным реалиям рынка, не помогает решать актуальные задачи отрасли, содержит много серых зон, недостаточно защищает права туристов. Сегодня же, как сообщает "Интерфакс", Комитет Госдумы по туризму и развитию туристской инфраструктуры представил проект нового отраслевого закона "О туризме", в нем 8 глав. "Законопроект носит рамочный характер, он должен учитывать отраслевой характер туризма. На мой взгляд, такого рода закон позволит не только исполнительной власти, но и регионам быстро реагировать, а также закрепить на федеральном уровне основные правила игры, критерии оценки и развития туротрасли", — рассказал глава комитета Сангаджи Тарбаев. Согласно проекту, который есть в распоряжении "Интерфакса", закон будет состоять из 8 глав и 34 статей. В первой главе отраслевого закона отражены общие положения – предмет регулирования и действие федерального закона. Во второй главе речь идет о правах и полномочиях органов государственной власти и местного управления в сфере туризма, стратегическое планирование, госконтроль и так далее. Третья глава содержит статьи о подготовке кадров, информационном обеспечении и цифровизации туризма. Четвертая регулирует деятельность по предоставлению туруслуг, пятая – защиту прав туристов и заказчиков турпродукта. В шестой отражены критерии безопасности в туризме. Седьмая статья посвящена международному сотрудничеству. В восьмой будут содержаться заключительные положения. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка