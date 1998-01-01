Россия и Китай заметно изменят соглашение о безвизовых групповых поездках

Россия и Китай работают над новым соглашением о безвизовых групповых туристических поездках, его условия заметно изменятся, сообщил в интервью РИА «Новости» директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«Совместно с китайской стороной готовится к подписанию новое соглашение, предусматривающее сокращение минимального состава туристических групп с 5 до 3 человек, увеличение срока их безвизового пребывания с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота», - заявил г-н Климов.

Он уточнил, что российские власти настроены на продолжение совместной работы с КНР в визовой сфере. По словам директора консульского департамента, вопрос либерализации визового режима с Китаем обсуждается регулярно на разных уровнях.

Г-н Климов также добавил, что КНР входит в состав стран, гражданам которых в ближайшее время будет оформляться единая электронная виза.

В первом квартале 2023 года граждане Китая оформили более 50 тыс. виз в Россию, сообщили в свою очередь в посольстве РФ в КНР.

"В январе-марте посольство и Генконсульства России в КНР выдали 50,85 тыс. виз, из них порядка 40 процентов приходится на туристические", — говорится в сообщении в соцсети "ВКонтакте".

Как отметили в дипмиссии, больше всего виз выдано Генконсульством РФ в Шэньяне – 29,5 тыс., а также консульским отделом посольства в Пекине – 12,7 тыс.

Как напоминает «Интерфакс», Китай 6 февраля снял ограничения на международные поездки, введенные из-за пандемии COVID-19.

В конце февраля в Минэкономразвития сообщили, что РФ и КНР возобновили действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках, приостановленное во время пандемии коронавируса. По нему организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.

При этом дата возобновления туристических поездок до сих пор не определена. Как сообщалось, по прогнозу вице-президента РСТ Александра Осауленко, восстановление безвизового туристического обмена может произойти к началу мая.

В конце марта заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявил, что в министерстве ожидают актуализированный список китайских туркомпаний, которые планируют направлять безвизовые групповые туры.

В настоящее время иностранные туристы могут подавать заявления на все типы виз в Китай. В конце марта власти республики также разрешили въезд иностранным туристам в составе туристических групп.

/TOURBUS.RU