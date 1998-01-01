Тарас Кобищанов: «Эпоха дешевого и доступного зарубежного туризма закончилась»

Руководитель «Русского Экспресса» прогнозирует, что в этом сезоне Турция примет заметно меньше российских туристов

Турция из-за непропорционального роста цен может принять в 2023 году не более 4 млн российских туристов вместо прошлогодних 5,2 млн, считает вице-президент Ассоциации туроператоров генеральный директор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов, которого цитирует АТОР.

В «Русском Экспрессе» считают, что значительное влияние на весь туристический спрос в этом году сейчас оказывает очень сильное подорожание самого массового направления – Турции.

«Отдых в этой стране, который ранее стоил около 200 тысяч рублей, теперь может стоить 300-400 тыс. руб. и более. К таким ценам большинство туристов не привыкли, они ждут горящих туров, но и их почти не будет, так как роль чартерной перевозки уменьшилась.

В итоге 1-2 миллиона россиян не смогут при нынешних ценах полететь в Турцию», – объяснил генеральный Тарас Кобищанов.

По мнению эксперта, в результате туристы сейчас ищут новые летние направления на замену Турции.

«Сейчас дешевле Турции летом становится отдых в Таиланде, в ОАЭ и даже на Мальдивах. Турагентам сейчас стоит учесть этот фактор, а также лучше изучать продукт стран СНГ и «новых» стран», – заметил г-н Кобищанов, выступая на партнерском мероприятии «День Русского Экспресса» в Москве.

Специалист также обратил внимание, что эпоха дешевого и доступного зарубежного туризма, начавшаяся в середине 90-х годов, после ковидного и геополитического кризиса закончилась: рынок перестроился и в части перевозки, и в части ассортимента. Это влияет и на доступность отдыха для широких слоев населения, и на бизнес крупных поточных туроператоров, работающих с массовыми направлениями.

Также, отметил г-н Кобищанов, на доступность туров сейчас влияет и резкое сокращением объемов раннего бронирования.

«Туристы, которые этой зимой, когда доллар стоил чуть более 70 рублей, не верили в раннее бронирование, потеряли сейчас не только скидку. Они несут потери и от падения курса рубля, которое еще продолжается. Все эти факторы вместе ещё более сдвигают спрос в туризме в этом году в высокобюджетный сегмент. На него сейчас и нужно ориентироваться турагентам», – резюмировал Тарас Кобищанов.

Таким образом, чтобы добиться максимально высоких результатов продаж на летний сезон, в «Русском Экспрессе» рекомендуют турагентам уже сегодня принимать во внимание новые тенденции развития рынка.

/TOURBUS.RU