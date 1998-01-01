Новости Эксперты: «Царское село – это не только Янтарная комната, а Эрмитаж – это не только Зимний дворец» Конференция «Музей и проблемы культурного туризма» прошла в Северной столице

«Новый мир – новая реальность» - эта тема стала центральной на XXI научно-практической конференции «Музей и проблемы культурного туризма». Мероприятие, объединившее ведущих экспертов в области музейного дела и гостеприимства, прошло в Зале Совета Государственного Эрмитажа, - сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга . В своем выступлении на форуме председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев выделил особую роль музеев, которые всегда служили и служат магнитом, притягивающим гостей в Северную столицу. «Культурный туризм был и остается одним из самых приоритетных направлений. Наш город, по признанию экспертов туристской отрасли, - абсолютный лидер по наличию точек интереса для культурно-познавательных путешествий. По аналитическим данным, полученным за 2022 год, культурный туризм стал основной причиной поездок в Северную столицу. Больше половины - 51% путешественников побывали в Северной столице именно с такой целью. Это почти 4 миллиона человек – на миллион больше, чем в 2021-м. У культурно-познавательных туристов особенно высок уровень удовлетворенности поездкой: 87% из них рекомендуют посетить город на Неве и приобщиться к его богатой и разнообразной культуре. Для нас очень важно и радостно видеть растущее число семей с детьми и молодых туристов: до 70% из-за рубежа и около 37% из регионов России – это гости в возрасте до 35 лет. Семейные туристы составляют более половины турпотока. Эту тенденцию мы развиваем и поддерживаем. Помимо того, что музеи наполняют туристские маршруты эмоциями, знаниями и смыслом, они еще выполняет очень важную воспитательную роль для молодого поколения, предавая наши традиции и связь прошлого с настоящим и будущим. Более того, путешественники с детьми – это аудитория для устойчивого развития возвратного туризма, и наша задача – каждый раз предлагать им что-то новое. В том числе - отдельные программы для детской аудитории. Как показал опыт последних лет, наши музеи успешно справляются с вызовами времени. Мы видим высокую конвертацию виртуальной работы в интернете в реальные поездки. Поэтому в сотрудничестве с представителями индустрии гостеприимства мы активно ведем информационную кампанию «Добро пожаловать в Петербург» по продвижению Северной столицы, формированию устойчивого интереса к поездкам в наш город и, как следствие, увеличению турпотока. Работаем над привлечением зарубежных гостей, без которых сложно представить туристский Петербург, и то, что мы разрабатываем совместно с музеями и учреждениями гостеприимства, - несем в мир», - отметил Сергей Корнеев. Он также напомнил, что в 2023 году Санкт Петербург объявлен культурной столицей Содружества Независимых Государств. Туристы из ближнего зарубежья составляют одну из приоритетных целевых аудиторий. Это люди, ориентированные, в первую очередь, на культурно-познавательные и событийные программы в Петербурге. Они, как правило, хорошо владеют русским языком, путешествуют семьями, зачастую останавливаются в высококлассных отелях и проводят длительное время в нашем городе. «Важно рассказать, насколько разнообразными могут быть наши программы. Царское село – это не только Янтарная комната, а Эрмитаж – это не только Зимний Дворец. Задача профессионалов сферы туризма - убедить в этом гостей», - считает начальник отдела туризма и специальных программ Государственного Эрмитажа Ольга Архипова. По ее словам, такая практика, как вход по сеансам, строгое соблюдение маршрута и другие приемы распределения больших потоков гостей, выработанные за время пандемии, продолжают успешно применяться и могут помочь решить «неразрешимое противоречие музея» - когда каждый посетитель хочет быть один, но посетить музей хотят все. Помимо обсуждения вопросов музейного менеджмента, дискуссии круглого стола затронула темы брендинга музейных туристских объектов, развития профессионально важных качеств персонала сферы гостеприимства, формирования востребованных культурно-познавательных маршрутов. /TOURBUS.RU Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга



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