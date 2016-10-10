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"Победа" впервые запустит рейсы рейсы между Махачкалой и Антальей/ Aero Nomad Airlines увеличит количество рейсов из Москвы в Киргизию/ Smartavia начнет полеты из Петербурга в Красноярск

"Победа" впервые запустит рейсы рейсы между Махачкалой и Антальей

Авиакомпания "Победа" с 1 июня впервые открывает регулярные рейсы между Махачкалой и Антальей, сообщается в телеграм-канале махачкалинского аэропорта.

Рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам на Boeing 737-800.

Вылеты запланированы из аэропорта Махачкалы в 12:00 с прибытием в Анталью в 14:45. Вылет из Антальи в 15:15 с прибытием в аэропорт Махачкалы в 17:45.

Сейчас "Победа" осуществляет перевозки по четырем международным направлениям — в Турцию, Белоруссию, Армению и ОАЭ. В апреле компания планирует запустить рейсы в узбекский Самарканд.

Aero Nomad Airlines увеличит количество рейсов из Москвы в Киргизию

Авиакомпания Aero Nomad Airlines с 12 апреля увеличит количество рейсов из Москвы в Ош, а с 30 апреля начнет полеты в Бишкек, сообщает пресс-служба аэропорта Внуково.

Полеты в Ош будут осуществляться 2 раза в неделю. Рейсы в Бишкек авиакомпания начнет выполнять 1 раз в неделю, а с 17 мая ожидается увеличение частоты полетов до 2 раз в неделю, говорится в сообщении.

В полетах по обоим направлениям будут задействованы авиалайнеры Airbus A320, время в пути составит 4 часа 20 минут.

Smartavia с конца апреля запустит рейсы из Петербурга в Красноярск

Авиакомпания Smartavia с 22 апреля запустит рейсы между Красноярском и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба аэропорта Красноярска.

С апреля рейсы будут выполняться пять раз в неделю (кроме вторника и четверга), а с мая — три раза в неделю (понедельник, суббота и воскресенье).

Вылет из Красноярска будет осуществляться в 6:30 (по местному времени), время в пути составит 5 часов. Обратный рейс из Санкт-Петербурга будет осуществляться в 20:40, время в пути составит 4 часа 50 минут.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.

Согласно расписанию красноярского аэропорта, в настоящее время улететь из Красноярска в Санкт-Петербург можно рейсами авиакомпаний NordStar (по всем дням кроме вторника и пятницы), Nordwind Airlines (по средам), "Аэрофлот" (ежедневно) и "Россия" (ежедневно).

/TOURBUS.RU