РСТ: Что изменят для туристов и турфирм поправки в закон о воинской службе?

Как сообщает сегодня РСТ, принятые Госдумой 11 апреля поправки в закон о воинской обязанности и воинской службе вводят новый формат вручения гражданам призывного возраста повесток из военкомата. На тех, кто уклоняется от их получения, будет наложен запрет на выезд за рубеж и другие ограничения.

Как считает глава юридической службы РСТ Николай Литаренко, закон мало что меняет в юридических взаимоотношениях турфирм с клиентами, но может повлиять на спрос и глубину бронирований зарубежных туров.

Эксперт пояснил, что закон вводит несколько новшеств. Так, повестка может теперь вручаться не только лично под роспись по месту жительства или работы призывника, но также заказным письмом или в электронном виде – в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги».

Причем электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете на Госуслугах независимо от того, «видел» ее военнообязанный или нет.

«Это значит, что граждане уже не смогут игнорировать документ, как раньше.

А если проигнорируют, столкнутся с ограничениями – с запретом на выезд за рубеж, на регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, на постановку на учет в качестве самозанятого, приостановку сделок с недвижимостью, на управление транспортными средствами и отказ в оформлении новых кредитов», – рассказал г-н Литаренко.

«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с Федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат», -говорится в законе.

По словам Николая Литаренко, для турфирм в условиях действующих нормативов новый закон мало что меняет чисто технически: «В законе четко сказано, что получение повестки – это сфера ответственности гражданина, отключение от личного кабинета на Госуслугах не освобождает от последствий нарушения закона. Гражданин должен сам отслеживать свой личный кабинет.

Если клиент купил тур и не может выехать, так как получил повестку, он обращается за возвратом средств в обычном порядке. Возврат будет осуществляться за вычетом фактически понесенных расходов, никаких других форм возврата закон не предусматривает.

Тот же порядок действий – если клиент узнает о повестке уже при прохождении границы. Это не страховой случай, под страховку о невыезде не попадает».

Однако, по его словам, новый закон может существенно повлиять на спрос. «Гражданам призывного возраста нужно быть готовым к повесткам и возможным ограничениям на выезд за границу. Соответственно они вряд ли будут бронировать туры за полгода. Хотя, конечно, глубина бронирований и сейчас не так велика», – считает эксперт.

В Госдуме уточнили, что поправки вступят в силу со дня их подписания президентом, «однако на весенний призыв 2023 года они распространяться не будут».

Такие же сроки назвали в Минцифре. Это ведомство будет вести реестр повесток – информационную систему, в которую, согласно новому закону, будут загружаться все выданные повестки о призыве на военную службу.

/TOURBUS.RU