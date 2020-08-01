ANEX Tour: Чартеров на Хайнань в этом году не будет, но мы готовы лететь во Вьетнам и Тунис

Чартерные рейсы на остров Хайнань в Китае вряд ли будут запущены в этом году, но могут появиться в следующем, сообщил директор департамента коммуникаций и дистрибуции туроператора Константин Гулевич, которого цитирует «Интерфакс-Урал».

"Мы все понимаем, что самая туристическая история в Китае – это Санья, это остров Хайнань. Здесь мы возвращаемся к вопросу перевозки, которую мы ждем. Если она будет, у нас там все готово, мы будем выходить на направление. И не только мы, остальные игроки тоже

. Пока что нет ни у кого, насколько я знаю, разрешений от Росавиации, чтобы туда летать с чартерами. Пока что нет ни у какой китайской компании и разрешений, чтобы сюда летать под фрахтом кого-либо", — сказал он журналистам в среду.

Кроме того, по словам г-на Гулевича, на острове Хайнань еще не полностью сняты карантинные ограничения.

"Это среднесрочная перспектива, которая будет реализована, наверное, не этим летом в формате чартера, но в следующем – точно", — сказал он.

Г-н Гулевич также отметил, что, учитывая курс юаня, чартер на Санью не сможет конкурировать с Турцией и Египтом. Но направление будет пользоваться спросом в регионах Дальнего Востока

Представитель ANEX Tour также добавил, что туроператор готов начать возить туристов во Вьетнам и Тунис, как только будут разрешены авиаперевозки в эти страны.

Туры выходного дня набирают популярность у россиян, особенно эта тенденция характерна для внутреннего туризма, сообщил также директор департамента коммуникаций и дистрибуции. "У нас в принципе в туризме тренд на туры так называемого выходного дня. То есть это краткосрочные поездки продолжительностью до 3-4 ночей. Популярные прежде недельные туры становятся менее популярными", — сказал он журналистам.

Г-н Гулевич также отметил, что средняя продолжительность сократилась и для традиционно длительных зарубежных поездок. Вместо стандартных прежде 12 ночей россияне выбирают девять. Он добавил, что несмотря на эту тенденцию стоимость зарубежных туров в целом не снижается из-за различных факторов, толкающих цены вверх.

"Рассчитывать на горящие туры в этом году не стоит. Акции раннего бронирования, в рамках которых предлагались скидки, уже закончились. И мы не ожидаем, что места не будут закрываться", — пояснил эксперт.

По данным ANEX Tour, средний чек за тур из Екатеринбурга в Турцию в 2023 году стал чуть ниже – 3 092 y.e. в 2023 году против 3156 y.e. в 2022 году. Средний чек по российским направлениям вырос за тот же период с 1312 до 1441 у.е., в Абхазию – с 966 y.e. до 1298 y.e.

На первом месте по популярности у туристов из Екатеринбурга среди направлений с прямым перелетом Турция, затем идут Россия, Казахстан, ОАЭ и Абхазия. Туры в Шри-Ланку, Таиланд, Танзанию Египет, Мальдивы наиболее востребованы на базе стыковочных рейсов.

/TOURBUS.RU