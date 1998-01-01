Southwind Airlines резко увеличила число чартерных рейсов из Калининграда в Анталью

Количество рейсов Southwind из "Храброво" на турецкое побережье выросло до 3-4 в неделю

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines увеличила число чартерных рейсов из Калининграда в Анталью, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь АО "Аэропорт "Храброво" Наталья Гицун.

"Количество чартеров турецкой Southwind в Анталью из "Храброво" выросло до 3-4 в неделю. Когда в первых числах марта эта программа была запущена, речь шла об одном рейсе в неделю", — сказала г-жа Грицун.

Она добавила, что аэропорт "Храброво" согласовал авиакомпании частоту чартеров до 7 в неделю. "Ожидается, что ближе к лету затем частота полетов на Средиземноморье будет максимальной", — сказала пресс-секретарь.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель одной из крупнейших в регионе туристических компании "Анюта" Алтынбек Кожахметов, сегодня спрос на чартеры в Турцию несколько ниже, чем ожидалось.

"Отдых в Анталье заметно подорожал из-за различных факторов, что беспокоит потенциальных отдыхающих. Это касается как ранних бронирований, так и полетов на ближайшее время и даже на майские праздники. При этом мы предлагаем путевки крупных туроператоров", — сказал он.

По словам г-на Кожахметова, полеты в Анталью из Калининграда привлекательны и тем, что турецкая Southwind выполняет рейсы напрямую через страны Западной Европы, а не вокруг Польши и стран Прибалтики над нейтральными водами Балтийского моря. Время в пути составляет 3,5 часа.

Как сообщил на днях АТОР, в сегменте организованного туризма Турция на период майских праздников лидирует по спросу среди остальных зарубежных направлений, в целом по рынку уступая только России. У большинства крупных многопрофильных туроператоров сейчас занимает первое место (от 23% до 51% продаж, в зависимости от ассортиментного фокуса компании), опережая Египет, ОАЭ и Таиланд.

«Это связано, в том числе, и с доступностью бронирований туров с прямыми чартерными перелетами в Анталью из многих городов России», – отмечают в ANEX Tour.

Туроператоры отмечают, что рост цен по сравнению с прошлым годом на период майских праздников менее заметен, чем на лето.

Напомним, что аналитики АТОР уже отмечали, что цены, которые давали туроператорам отельеры Турции в кампании раннего бронирования на лето 2023 года, повысились в среднем на 30%, а по ряду объектов высокого уровня – и до 50% по сравнению с прошлым годом.

/TOURBUS.RU