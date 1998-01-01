Pegas Touristik продлевает на лето программу полетов на Пхукет

Туроператор будет летать на рейсах а/к «Икар» из Москвы и еще четырех городов

Туроператор PegasTouristik, после завершения зимне-весенних чартерных программ в Таиланд в середине мая, с июня запустит летние чартеры на Пхукет, сообщает сегодня АТОР.

Таким образом, с учетом продления полетной программы Pegas Touristik в Таиланд, летом в эту страну на чартерах смогут летать туристы уже четырех туроператоров.

Путешественники ANEX Tour, Fun&Sun и «Интурист» полетят в Паттайю из Москвы на Red Wings, а Pegas Touristik будет возить туристов на Пхукет на рейсах авиакомпании «Икар» из пяти городов.

Летом PegasTouristik предложит туры на Пхукет, сформированные на гарантированных блоках мест авиакомпании «Икар», туристам из Москвы, Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.

Летняя полетная программа из Москвы на Пхукет стартует 9 июня и продлится до 27 мая. Рейсы будут выполнятся 1 раз в неделю по пятницам. Обратите внимание: московские рейсы будут проходить с пересадкой в Красноярске или Новосибирске. Время пересадки – 2 часа.

Летние чартеры из Иркутска начнут летать на Пхукет с 18 июня, а завершится программа 22 октября. Частота – дважды в месяц по воскресеньям.

Летние чартеры Икара из Красноярска на Пхукет полетят с 17 июня и будут летать дважды в месяц по субботам до 21 октября.

Туристы из Новосибирска смогут начать летать на чартерах в Таиланд летом, начиная с 10 июня. Программа рассчитана до 28 октября. Частота – дважды в месяц по субботам.

Программа из Хабаровска – с 11 июня по 29 октября дважды в месяц по воскресеньям.

Отдохнуть на Пхукете летом жители Москвы смогут за 248 тыс. руб. на двоих за 9 ночей, а туристы из Иркутска – за 181,7 тыс. руб. на двоих за 13 ночей.

/TOURBUS.RU

Фото: gettyimages.com

