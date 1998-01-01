Daily Mirror: Шри-Ланка рассчитывает принять в этом году 225 тыс. российских туристов

Прямые рейсы на Шри-Ланку из России сейчас выполняют Red Wings, "Аэрофлот" и Azur air

Шри-Ланка стала одним из самых популярных направлений отдыха россиян прошедшей зимой, сообщают сегодня газета Daily Mirror и «Интефакс» со ссылкой на председателя Управления по туризму страны (SLTDA) Прианта Фернандо.

"Управление по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA) рассчитывает принять в этом году 225,5 тыс. российских туристов. В первом квартале 2023 года из России прибыло наибольшее число туристов – 77,5 тыс.", — пишет издание.

По словам г-на Фернандо, обычно турпоток из России начинает снижаться в марте. "Мы предполагаем, что в апреле-июне он немного снизится, а в июле-августе снова наберет обороты. Следующий сезонный всплеск ожидаем к ноябрю", — пояснил он.

Как отмечает Daily Mirror, из-за санкций российские туристы не могут использовать за рубежом банковские карты платежных систем Visa и Mastercard, однако Народный банк Шри-Ланки сотрудничает с Национальным инвестиционно-промышленным банком России (НИПБ), и туристы могут открыть счет в иностранной валюте. Также россияне могут ввозить индийские рупии.

Как мы сообщали ранее, несмотря на все экономические трудности и политическую нестабильность, Шри-Ланка завершила 2022 год с показателем почти 720 тыс. туристических прибытий, что на 207% больше, чем в 2021 оду.

Тем не менее, показатели 2022 года оказались на 69% ниже по сравнению с рекордным достижением в 2,3 млн в 2018 году.

По итогам всего 2022 года Индия осталась главным источником иностранного туризма для Шри-Ланки с показателем в 123 тыс. прибытий. Однако Россия показала лучшую динамику туристических прибытий, и в итоге стала второй (91 272 визитов), оттеснив Великобританию на третье место (85 187). В ТОП-10 также вошли Германия, Франция, Австралия, Канада, США, Мальдивы и Польша.

Напомним также, что с 7 декабря Шри-Ланка сняла все ковидные ограничения для въезда туристов.

Сейчас прямые рейсы на Шри-Ланку из России выполняют Red Wings, "Аэрофлот", AZUR air. Блоки мест на Red Wings есть у туроператоров FUN&SUN и ANEX Tour.

Полетные программы авиакомпании Red Wings на Шри-Ланку при этом будут продлены на весь летний сезон в связи с высоким спросом, сообщили ранее в пресс-службе туроператора ANEX Tour.

«Спрос на Шри-Ланку не снижается по мере приближения летнего сезона. Поэтому полетные программы авиакомпании Red Wings из столичного аэропорта Домодедово будут продлены. Рейсы на южное побережье Шри-Ланки Хамбантоту будкт выполняться по четвергам и воскресеньям, время в пути — 8,5 часов», — говорится в сообщении.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com