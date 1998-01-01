Госдума запретила получившим повестку выезд за рубеж

Изменения будут внесены в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»

Как напоминает АТОР, вчера Госдума на пленарном заседании оперативно приняла в окончательном третьем чтении законопроект об электронных повестках в военкомат для военнообязанных и об ограничениях за уклонение от призыва.

Теперь реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме. Повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной.

При этом электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина «на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». На данный момент общефедеральный ресурс один: это портал Госуслуг.

При этом если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, она будет считаться таковой по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Также депутаты поддержали ввод ограничений на выезд из России для граждан, подлежащих призыву на военную службу, со дня получения ими повестки и до явки в военкомат. Изменения предлагается внести в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Соответствующий законопроект был принят во втором чтении ещё в феврале 2022 года, однако в апреле 2023 года его вернули к процедуре второго чтения. Документ предусматривает запрет на выезд из страны получившим повестку гражданам до их визита в военкомат.

Среди других мер - ограничение на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел по повестке в течение 20 дней с ее получения.

Таким образом, одним из источников информации о вручении повестки для туристов призывного возраста являются Госуслуги: в личный кабинет на портале приходят различные уведомления – о налогах, штрафах и пр.

Оповещения с Госуслуг можно получать на e-mail или мобильный телефон.

По информации Минцифры РФ, получение уведомлений с Госуслуг также можно настроить через социальную сеть ВКонтакте и VK Мессенджер.

При неподключении уведомлений или удалении аккаунта на Госуслугах есть риск узнать о запрете на выезд за границу уже на паспортном контроле.

Как заявила в профильных СМИ юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская, отвечая на вопрос, стоит ли опасаться туристам последствий, если повестка придет во время их отдыха, - «теоретически это возможно, но много факторов должно совпасть. Кроме того, в таком случае есть возможность доказать, что гражданин не уклонялся от получения, а добросовестно отсутствовал в месте жительства».

Юрист добавила, что подавляющее большинство туристов путешествует менее трех недель, поэтому вероятность получения повестки и наложения ограничений в таких случаях мала.

Даже если повестка вручена электронным способом, то можно будет доказывать наличие уважительных причин для неявки вовремя. Например, чеками, билетами, бронью отеля и прочими документами, подтверждающими покупку тура.

/TOURBUS.RU