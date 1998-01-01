Туристический потенциал Перми будет представлен на форуме «Путешествуй!»

Российский турфорум «Путешествуй!» пройдет с 8 по 11 июня на ВДНХ

Город Пермь во второй раз примет участие в Российском туристическом форуме «Путешествуй!», который пройдет с 8 по 11 июня 2023 года в Москве, на ВДНХ.

В 2023 году Пермь отмечает 300-летие, поэтому в этом году особое внимание уделяется привлечению туристов.

На форуме представители пермской власти и местных компаний расскажут о туристическом потенциале города, значимых событиях региона и новом туристическом автобусе № 300, который проходит по историческим местам.

Посетители пермского стенда смогут принять участие в мастер-классах, продегустировать пермскую кухню, познакомиться с традиционным фольклором Прикамья и приобрести сувениры региона.

Среди представителей региона ожидается администрация Перми, компания «Тенториум», недавно открывшая оздоровительный комплекс на пермских минеральных водах, и крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и за рубежом - «Промобот», который привезет двух роботов для проведения презентации.

«Изучив обратную связь от туристов и журналистов, посетивших город, можно однозначно сказать, что наши гости проводят здесь дни, полные впечатлений, и получают в итоге незабываемое путешествие. Считаю, что наш культурно-познавательный, исторический, гастрономический, круизный, событийный потенциал способен сделать Пермь одним из самых динамично развивающихся городов в сфере внутреннего туризма» – рассказал Алексей Дёмкин, глава Перми.

Городом-партнером форума выступает Санкт-Петербург. Новогодняя Столица России — Владимирская область.

Организатором Российского туристического форума «Путешествуй!»-2023 выступает фонд Росконгресс.

Запросить условия участия региона или компании в Российском туристическом форуме «Путешествуй!» можно на сайте мероприятия rustravelforum.com или по адресу svetlana.ilyukhina@roscongress.org.

По вопросам партнерских возможностей обращайтесь по адресу irina.kachalova@roscongress.org.