Российские туристы полетят этим летом в отель 5* «все включено» в Казахстане

Три туроператора сформировали пакетные туры на казахстанский курорт Актау на базе блочной перевозки

Как сообщает РСТ, авиакомпании Red Wings и SCAT Airlines в летнем сезоне будет выполнять рейсы в город Актау на побережье Каспийского моря из Москвы, Екатеринбурга и Казани. Три туроператора сформировали пакетные туры на казахстанский курорт на базе блочной перевозки.

Полетная программа Red Wings в три города продлится с 28 апреля по 1 октября. Гарантированные блоки у перевозчика взяли Anex Tour, Fun&Sun и «Интурист», количество рейсов у операторов колеблется от одного до трех в неделю в зависимости от города.

Fun&Sun, помимо блоков российской авиакомпании, второй год подряд берет блоки в Актау у казахстанской SCAT Airlines, в этом году она будет выполнять рейсы со 2 июня до 29 сентября трижды в неделю.

«Бронируют направление активно, заказы идут вплоть до конца августа», – рассказала руководитель по связям с общественностью туроператора Ольга Иванова.

«Интурист» в этом году впервые предложил пляжный отдых в Казахстане. Блоки мест в Актау было решено взять после прошлогоднего успеха курорта на российском рынке.

«Помимо пляжного отдыха на побережье предложили пакетные сити-туры с размещением в отелях Астаны, под них используем регулярные рейсы «Аэрофлота» и других перевозчиков. Планируем активно продвигать направление, поэтому в 20-х числах мая организуем на курорт обучающий инфотур для агентов», – сообщила директор по связям с общественностью Дарья Домостроева.

Основной объект размещения российских туристов в Актау, по словам операторов, – Rixos Water World Aktau 5*. Это единственный отель в Казахстане, работающий по системе «все включено». Расположен он на живописном берегу Каспийского моря в 20 км от Актау и в 49 км от местного аэропорта.

Курортный комплекс предлагает собственный песчаный пляж с шезлонгами и зонтиками, бассейны, в том числе с морской водой, рестораны и бары, детский клуб Rixy Kids Club, тематический парк Tetysblu с более чем 30 уникальными горками и аттракционами, развлекательные программы, вечеринки и многое другое. Как говорят эксперты, «все в лучших традициях сети Rixos».

«В прошлом году мы впервые предложили туристам концепцию пляжного отдыха на Каспийском побережье по системе «все включено» в Актау и отметили востребованность продукта. Номера в Rixos у нас на гарантированном подтверждении. Все туры с перелетом Red Wings включают групповой трансфер, Спрос хороший, самая дальняя заявка пришла на конец июля», – пояснила руководитель отдела по связям с общественностью Anex Tour Алена Хитрова.

Помимо этого, для бронирования в Актау туроператор предлагает под запрос отели Holiday Inn Aktau City Centre 4* и Grand Nur Plaza 5*.

Стоимость туров в Rixos Water World Aktau в мае с перелетом из Екатеринбурга на 7 ночей начинается от 176 тысяч рублей за двоих, из Казани – от 179 тысяч, из Москвы – от 190 тысяч.

В Казахстане удивительная контрастная природа – пустыня, каньоны, озера, альпийские луга, заповедники фламинго. Из Актау можно совершить интересные экскурсии: к примеру, на джипе отправиться к уникальной впадине Жыгылган, ее диаметр – 4 км, а максимальная глубина достигает 200 метров.

Туристы также обязательно посещают и Долину шаров в урочище Торыш, это грандиозное плато с шаровидными камнями-конкрементами, одно из самых загадочных мест в регионе. Популярны экскурсии к легендарной горе Шеркал, с некоторых ракурсов она напоминает отдыхающего льва.

Еще один интересный вариант – поездка в удивительно красивый меловой каньон Капамсай в 130 км от Актау. Белизну каменных стен каньона подчеркивают зеленые вкрапления небольших деревьев и кустарников.

«Это очень живописные места для фотосессий. Как правило, экскурсии добавляем в турпакет за дополнительную плату», – уточнили в компании Anex Tour.

/TOURBUS.RU