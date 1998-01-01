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В Приморье откроются вторая очередь казино «Шамбала» и казино Naga Vladivostok

Игорная зона "Приморье" входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиной Приморского края

Ввод второй очереди казино "Шамбала" в игорной зоне "Приморье" планируется в 2025 году, сообщают сегодня пресс-служба правительства региона и «Интерфакс».

"По словам представителя инвестора, в настоящее время прорабатывается вопрос прокладки наружных сетей канализации, водоснабжения и монтажа пожарного водопровода. Параллельно со строительными работами проводится анализ рынка на наличие и стоимость оборудования. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году", — говорится в сообщении.

Еще один резидент игорной зоны — ООО "Приморский Энтертейнмент Резортс Сити" (контролируется камбоджийской Naga Corporation Ltd) — планирует возобновить ранее приостановленные работы над созданием гостиничного комплекса с казино и аквапарком Naga Vladivostok.

"При этом на данный момент все работы выполняются в рамках установленного графика, план финансирования выполнен практически на 100%. Незавершенными остаются отделка фасада, внутренние отделочные работы и прокладка инженерных коммуникаций. Инвестор занимается поиском подрядчика", — поясняет пресс-служба.

Гендиректор Корпорации развития Приморского края (оператор игорной зоны "Приморье") Игорь Трофимов уточнил, что в настоящее время работы на объекте ведут пять компаний.

"У нас действуют 14 соглашений, всего — восемь инвесторов, общий объем инвестиций по заключенным соглашениям превышает 84 млрд рублей. Сейчас на территории, по-прежнему, два работающих предприятия — Tigre de Cristal и "Шамбала". Обе эти компании проектируют и реализуют вторые этапы своих проектов. В процессе строительства — камбоджийский инвестор — компания "ПЭРС", — сказал г-н Трофимов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что НАО "Шамбала" (резидент ликвидированной игорной зоны "Азов-Сити") в конце 2020 года открыло казино в игорной зоне "Приморье", инвестировав в первую очередь комплекса 3,5 млрд рублей. В рамках этой очереди построен игровой зал общей площадью 5,2 тыс. кв. метров. Вторая очередь стоимостью 4,5 млрд рублей предполагает строительство гостинично-развлекательного комплекса общей площадью 24 тыс. кв. метров с номерным фондом до 270 номеров.

Первый этап проекта гостинично-развлекательного комплекса Naga Vladivostok предусматривает строительство 11-этажного гостиничного комплекс с казино и концертным холлом. Объем инвестиций в рамках строительства объектов первого этапа ранее оценивался в 11 млрд рублей.

Игорная зона "Приморье" входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиной Приморского края. В рамках первого этапа проекта на территории 263 га планируется создать 12 гостиничных комплексов с казино, а также развлекательные объекты для семейного и молодежного отдыха. Два первых объекта — казино Tigre de Cristal и "Шамбала" — уже введены в эксплуатацию.

Как отмечает «Интерфакс», в настоящее время в России открыто несколько игорных кластеров в разных регионах: "Приморье" (Приморский край), "Красная Поляна" (Сочи), "Янтарная" (Калининградская область) и "Сибирская монета" (Алтай).

/TOURBUS.RU

Фото: pixabay.com