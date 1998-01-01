Vietnam-Briefing: Турбизнес Вьетнама страдает от отсутствия российских туристов

По сравнению с допандемийным периодом российский турпоток во Вьетнам упал в 16 раз

Туротрасль Вьетнама в основном зависит от иностранных туристов, в частности россиян и китайцев, посещавших курорты страны, снижение турпотока из РФ оказывает негативное влияние на индустрию туризма, сообщают сегодня издание Vietnam-Briefing и «Интерфакс».

"В прибрежных городах, таких как Нячанг, большинство вывесок, меню и прайс-листов дублируются не только на английском, но и на русском языке. Российские туристы приносили существенную долю дохода курортам Вьетнама, особенно в зимние месяцы. Однако из-за невозможности пользоваться банковскими картами, добираться прямыми рейсами турпоток из России существенно снизился", — пишет газета.

Как отмечает издание, из-за санкций отдых за рубежом для российских туристов стал более сложным и дорогим.

"Полеты между Вьетнамом и Россией также были приостановлены, и это вынуждает российских туристов совершать транзит через третьи страны, что обходится значительно дороже", — пишет Vietnam-Briefing.

Портал отмечает, что не менее важны для туротрасли Вьетнама и китайские туристы, которые только недавно получили возможность свободно путешествовать за рубеж. "В 2019 году китайские туристы составляли более 25% от общего числа иностранных туристов во Вьетнаме. В марте этого года поездки стали возможны, но туротрасль Вьетнама продолжает буксовать, иностранные туристы не спешат посещать страну", — пишет издание.

В 2022 году Вьетнам принял всего 3,6 млн туристов, это лишь 18% от числа путешественников, посетивших страну в допандемийном 2019 году (19 млн). В то же время турпоток в Таиланд вырос на 25% от допандемийного уровня, в Индонезию – более 28%.

Что касается России, то в 2022 году страну посетили менее 40 тыс. россиян, это в 16 раз меньше, чем до пандемии (650 тыс.). Вьетнам надеется на рост турпотока из РФ, но власти предполагают, что это будет происходить очень медленно по не зависящим от республики причинам.

Как отмечает Vietnam-Briefing, в первом квартале 2023 года Вьетнам посетили 2,69 млн туристов, это 33% от ожидаемого турпотока в страну по итогам года (8 млн). Доходы отрасли от гостиничной индустрии и общепита в январе-марте составили около $6,85 млрд.

/TOURBUS.RU





Фото: Pixabay.com



