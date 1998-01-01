Туроператоры: Турции не хватает глубины

Как сообщает сегодня АТОР, в сегменте организованного туризма Турция на период майских праздников лидирует по спросу среди остальных зарубежных направлений, в целом по рынку уступая только России. У большинства крупных многопрофильных туроператоров сейчас занимает первое место (от 23% до 51% продаж, в зависимости от ассортиментного фокуса компании), опережая Египет, ОАЭ и Таиланд.

«Это связано, в том числе, и с доступностью бронирований туров с прямыми чартерными перелетами в Анталью из многих городов России», – отмечают в ANEX Tour.

У некоторых игроков рынка по продажам на майские праздники сейчас лидируют ОАЭ или Египет. Однако все опрошенные компании сходятся в том, что в связи с небольшой глубиной продаж пик спроса на майские туры в Турцию ожидается на следующей неделе, поэтому картина может еще поменяться.

«В настоящее время спрос на турецкое направление на майские праздники не самый высокий, основные продажи происходят за 1-2 неделю до вылета, поэтому рост количества бронирований ожидается на следующей неделе», – поясняют в TEZ Tour.

По данным TEZ Tour, среди курортов Антальи по спросу на праздничные даты лидирует самый южный курорт – Аланья. Средняя продолжительность тура в Турцию в апреле-мае составляет 7 ночей (летом – 10 ночей). Около 90-97% бронирований у туроператоров приходится на полные турпакеты (с перелетом), оставшиеся 3-10% туристов предпочитают самостоятельно приобретать авиаперевозку и далее бронировать через туроператоров наземное обслуживание.

По агрегированным данным туроператоров на 10 апреля, количество бронирований туров в Турцию с заездом в период майских праздников (начиная с конца апреля и по 10 мая) опережает показатели на ту же дату 2022 года. В зависимости от компании прирост составляет от 20-40% до 6 раз.

Однако эксперты туроператорских компаний обращают внимание на то, что наблюдаемый рост в годовом выражении вызван исключительно «эффектом низкой базы», так как в прошлом году продажи шли плохо из-за геополитического и транспортного кризиса.

В ANEX Tour напоминают, что в прошлом году для спроса на майские праздники в Турции было сразу несколько сдерживающих факторов. Это и начало событий на Украине, авиасанкции и резкое сокращение количества прямых рейсов, а также то, что праздники пришлись как раз на мусульманский праздник Ураза Байрам, когда у турецких у отелей была большая загрузка.

В сравнении же с «нормальными» периодами и ожиданиями компаний спрос на майскую Турцию пока выглядит не слишком ярким. Во многом это связано с низкой глубиной продаж. Так, в PEGAS Touristik отмечают, что продажи туров на майские праздники в Турцию в январе-феврале оказались ниже того уровня, чем ожидалось, а спрос стал более активным только в марте.

Показательно, что сейчас у некоторых крупных игроков рынка на весь июнь 2023 года в Турцию забронировано меньше турпакетов, чем на 10 дней майских праздников.

«На текущий момент продаж Турции на июнь меньше, чем на майские праздники (хотя и больше, чем в сравнении с 2022 годом)», – отмечают, например, в Pegas Touristik.

«В 2023 году доля Турции в продажах на майские праздники в нашем ассортименте – 51%, в 2022 году на долю Турции приходилось не более 30% продаж на этот период. А вот на июнь в этом году пока лидерство у России в данный момент, и это говорит о том, что глубина бронирования по Турции драматически сократилась», – рассказывают в «Интуристе».

Туристы не спешат бронировать Турцию заранее не только в силу известных факторов неопределенности, связанных с геополитикой, но в немалой степени и потому, что ждут снижения цен.

Туроператоры отмечают, что рост цен по сравнению с прошлым годом на период майских праздников менее заметен, чем на лето. Напомним, что аналитики АТОР уже отмечали, что цены, которые давали туроператорам отельеры Турции в кампании раннего бронирования на лето 2023 года, повысились в среднем на 30%, а по ряду объектов высокого уровня – и до 50% по сравнению с прошлым годом.

/TOURBUS.RU

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