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11 апреля
Coral Travel: Турция доминирует на рынке выездного корпоративного туризма

Семь стран приняли участие в MICE Workshop 2023, организованный туроператором Coral Travel


 

Туроператор Coral Travel провел 3 апреля в Москве традиционный MICE Workshop 2023.

Среди стран – участниц MICE Workshop – Турция, Египет, Сейшельские Острова, Мальдивская Республика, Шри-Ланка, ОАЭ и Россия.

Россия была представлена самым популярным регионом – курортом Красная Поляна из Сочи. По одному экспоненту было от Египта и Сейшел. От ОАЭ – объект размещения и авиаперевозчик. Более 10 представителей – от Турции.

 

По данным Coral Travel, отечественный корпоративный туризм пока больше внутренний. Это связано и с осложнившейся логистикой и геополитической ситуацией – многие компании предпочитают сейчас проводить все мероприятия в пределах своей страны.

Среди зарубежных направлений именно Турция идет первой в сегменте корпоративного туризма, потом страны СНГ (Узбекистан и Армения).  

 

Задача MICE Workshop – демонстрация новых возможностей корпоративного отдыха. Так, если Турция и страны ближнего зарубежья больше подходят для проведения выездных рабочих сессий, то мотивационный тимбилдинг – это уже Сейшелы, Мальдивы, Марокко и ОАЭ.  

Один из семинаров от сотрудников Coral Travel так и назывался «Яркое Марокко – для любознательной аудитории». Сам туроператор в нише корпоративного отдыха работает более 19 лет. 

 

Главное наблюдение организаторов MICE Workshop в этом году: не только  гостей-участников стало больше, чем в прошлом, – изменился и качественный состав. Вырос интерес со стороны корпоративных клиентов. Если раньше на таких семинарах преобладали представители различных агентств – спортивных, ивент и MICE, то теперь корпорации стремятся самостоятельно обладать всей полнотой знаний о возможностях площадок.

 

В этом году, делятся впечатлениями специалисты Coral Travel, клиент корпоративного сегмента туризма стал более задумчив и чувствителен к цене. Поэтому подобный формат встреч, когда можно пообщаться с менеджерами крупных отелей и с авиаперевозчиками напрямую, сейчас как никогда востребован.

Следующая встреча запланирована в ноябре.

 

Фото предоставлено туроператором

 


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