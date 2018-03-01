Туроператоры по внутреннему и въездному туризму надеются на отсрочку введения электронной путевки

Минэкономразвития прорабатывает вопрос отсрочки на год подключения туроператоров по внутреннему и въездному туризму к системе электронной путевки. Об этом сообщил исполняющий обязанности замдиректора департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития Тимур Бадмажапов на открытии онлайн-выставки «Знай наше: лето 2023», - сообщает сегодня RTN.

По словам г-на Бадмажапова, эту поправку предполагается принять до 1 сентября 2023 года, то есть до вступления в силу ответственности за невнесение данных в систему. «Мы рассчитываем также вместе с профессиональным сообществом подкорректировать и оптимизировать набор сведений, которые подаются туроператором в информационную систему.

Такие пункты, как «цена турпродукта», о котором так много было споров, а также «количество туристов» и другие важные для статистики положения останутся, а от пунктов, которые не анализируются и не нужны, мы, скорее всего, будем постепенно избавляться», – пояснил он.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский подчеркнул, что в утвержденном на прошлой неделе постановлении правительства о правилах функционирования электронной путевки учтено большинство замечаний турбизнеса. По его словам, это стало возможным благодаря конструктивным взаимоотношениям с Госдумой и Минэкономразвития.

«Мы очень благодарны министру экономического развития Максиму Решетникову за его предложение отложить на год внесение в систему данных для туроператоров по внутреннему туризму. Надеемся, оно будет реализовано. Это важно, так как в России гораздо больше компаний предлагают туры по стране, чем за рубеж», – сказал он.

Как напомнил г-н Уманский, в России «на внутреннем рынке работает более 4 тыс. компаний, а на выездном – примерно 300. При этом поездками за границу занимаются, как правило, крупные туроператоры, которым легче подключиться к системе. А для нескольких тысяч небольших компаний, нередко предоставляющих нестандартный продукт, такой как речные круизы или автобусные туры, это будет гораздо сложнее. Им нужно дополнительное время».

Кроме того, по словам Илья Уманского, «внутренние» туроператоры не создают тех рисков, которые в свое время существовали на выездных рынках и из-за которых, в том числе, разрабатывалась электронная путевка.

«На долю компаний, предлагающих туры по России, приходится не более 10% внутреннего турпотока. Соответственно рассчитывать на то, что их участие в системе даст государству какую-то статистику, на основе которой можно будет управлять отраслью, никак нельзя», – пояснил г-н Уманский.

Тем не менее, по его словам, электронную путевку можно было бы рассматривать в целом как начало оцифровки всего внутреннего туризма, передачи данных обо всех турпотоках, чтобы у органов управления туризмом была реальная статистика.

/TOURBUS.RU



