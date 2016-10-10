«Победа» полетит из Москвы в Аланью

Лоукостер будет летать в турецкую Аланью из аэропорта «Внуково» ежедневно c 1 июня

Авиакомпания «Победа» с 1 июня возобновляет прямые рейсы в Аланью из Москвы, сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты на турецкий курорт запланированы ежедневно из аэропорта Внуково, время в пути составит пять часов.

Авиакомпания также выполняет рейсы из Москвы в Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан.

Напомним, что, как сообщалось ранее, авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июня также запустит регулярные рейсы в Анталью из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы и Казани.

Полеты из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа будут выполняться два раза в неделю, сообщила представитель перевозчика журналистам. Из Перми и Махачкалы три раза в неделю, из Казани — четыре раза в неделю.

Сейчас "Победа" летает в Анталью только из Москвы. В зарубежную маршрутную сеть "Победы" сейчас, кроме Турции, входят Белоруссия, Армения и ОАЭ.

Турция традиционно стала одним из самых востребованных направлений у туристов на майские праздники, наибольшим спросом пользуются популярные сетевые гостиницы 4-5*, а также отели премиум-класса, сообщили ранее туроператоры.

"Турция стала самым популярным направлением поездок российских туристов на предстоящие майские праздники. Больше всего у нас востребованы отели 5* и 5* deluxe, на них в общей сложности приходится более 85% всех продаж.

Следующие по популярности – отели 4* с показателем более 10%. Запрашиваются также гостиницы 3*, но их доля в общем объеме небольшая", — рассказала глава отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.

По ее словам, чаще всего приобретаются туры с вылетами 29 апреля, 6 и 7 мая. Более половины заявок на Турцию в начале мая приходятся на семейный отдых с детьми.

По данным Coral Travel, средний чек на отдых в Турции на эти даты составляет 1200 евро на человека. На более поздние даты средняя стоимость снижается и не превышает 1000 евро.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиаперевозчиком