В Северной столице представили новый гастрономический бренд

В минувшую пятницу в Северной столице состоялся круглый стол, посвященный продвижению туристского гастрономического бренда «Петербургский завтрак». Мероприятие, организованное Комитетом по развитию туризма и Конгрессно-выставочным бюро Санкт Петербурга, объединило ведущих петербургских представителей ресторанного бизнеса и сферы гостеприимства.

Знакомство с гастрономией Петербурга – отличный способ дополнить поездку яркими впечатлениями и по-новому взглянуть на культурный код города. Эксклюзивное меню «Петербургского завтрака» предлагает гостям гостиничных ресторанов и городских кофеен набор блюд, характеризующих особый петербургский стиль: симбиоз национальных кухонь, использование локальных продуктов, изысканная подача, современные экспериментальные подходы, а также традиции императорской кухни.

Как отметили авторы проекта - Комитет по развитию туризма и Комитет по внешним связям Санкт Петербурга, – этот кулинарный сет должен стать традиционной гастрономической достопримечательностью.

«В нашем городе есть добрая традиция - встречать гостей вкусным завтраком. Многие туристы ассоциируют Петербург с определёнными кафе или ресторанами, куда они любят заходить перед экскурсиями по культурным институциям. В 2021 году у нас появилась идея проекта - объединить знакомство с достопримечательностями и создание гастрономических впечатлений.

С помощью составленного меню аутентичных городских блюд мы теперь можем дополнительно подчеркнуть неповторимую атмосфе Северной столицы», - рассказала Нана Гвичия, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга.

«Почетный статус креативного города ЮНЕСКО в номинации «Гастрономия», полученный Петербургом в 2021 году, дал возможность продвигать данный туристский бренд на международной арене», - добавила Нана Гвичия. По ее словам, проект имеет все возможности, чтобы дополнить ряд международных систем завтраков гостиниц и отелей, а также развиваться в рамках сотрудничества с бизнесом.

Сергей Марков, первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт Петербурга, отметил, что идея возрождения традиционной кухни Северной столицы востребована как нашими гостями, так и профессиональным сообществом. «Заявить о себе на весь мир и сделать Петербургский завтрак востребованным на международном рынке - это амбициозная задача, реализовать которую можно лишь общими усилиями. Сегодня мы приглашаем всех вас внести свой вклад и войти в историю», - дополнил Сергей Марков.

Презентацию меню «Петербургского завтрака» провел Виктор Шабалин, директор и председатель правления Санкт Петербургской ассоциации кулинаров, член экспертного совета проекта «Петербургская кухня». По его словам, в традиционный кулинарный сет входят такие блюда как розовые блины Арины Родионовны, гурьевская каша, волован финансьер, рулет из бисквита, кулебяка, парфе, бланманже и многое другое. Гости круглого стола также узнали об истории происхождения рецептов и о тонкостях приготовления блюд.

Петербургский гастрономический проект – это возможность для представителей индустрии гостеприимства в новых условиях работы начать путь к дополнительному развитию. Преимущества внедрения «Петербургского завтрака» в меню ресторанов и гостиниц заключаются в информационной, маркетинговой и организационной поддержке. Информация об участниках публикуется на официальном городском сайте - visit-petersburg.ru и на ресурсах ЮНЕСКО. Кроме того, заведения получают продвижение в рамках международных туристских выставок, в рекламных изданиях, журналах, а также поддержку Петербургской хартии.

Уже сейчас такой завтрак подается на всех значимых крупных международных деловых мероприятиях, проходящих в нашем городе. Так, участникам «Петербургского международного экономического форума-2022», остановившимся в официальных гостиницах форума, было предложено начать утро с «Петербургского завтрака».

Гастрономический день завершится торжественной церемонией подведения итогов юбилейной национальной ресторанной премии WHERETOEAT (WTE).

Ежегодный рейтинг лучших заведений общепита нашей страны зародился в Северной столице и в этом году проекту исполняется 10 лет.

/TOURBUS.RU

Фото: restorating.ru